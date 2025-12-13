Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜遷入安置居所收到捐贈家電 災民謝謝每一位好人 感慨：無諗過突然無得再返屋企｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:18 2025-12-13 HKT
發佈時間：11:18 2025-12-13 HKT

小小的窩裝滿深深的暖。一場無情大火撕裂家園，奪走磚瓦，卻同時映照出人性最溫柔的光芒。有失去家園的大埔宏福苑災民獲安頓入住安置居所後，帶著破碎的心發相分享往進避風港的心路歷程，字裏行間顫抖著對無數陌生善意的感恩，感動不少網民。

據樓主描述，獲安排入住一個「有雪櫃、風扇、熱水爐、電磁爐、飯煲、電腦的小窩居」，並得到各方好心人的幫助，感受到「身邊滿滿嘅愛」。詳情見下圖及下文：

遷入安置居所收到捐贈家電 災民謝謝每一位好人逐張睇↓↓↓↓

樓主：無試過短時間咁多衝擊

樓主昨日（12日）上載新居相片發帖表示「入住的第一天，有雪櫃、風扇、熱水爐、電磁爐、飯煲、電腦的小窩居，謝謝每一位好人」。

樓主續稱「無試過短短時間受到咁多衝擊，擔心記掛的事仍有一堆堆，但知道生活總要慢慢重回軌道，感受到身邊滿滿嘅愛，好多朋友係咁問有冇嘢要幫手，有係咁叫我食飯 （我一日食足三餐㗎）、有專登過嚟一齊食飯、有不斷要俾物資、有自己再忙都搵幫手陪伴我同家人、有叫同事幫手留意爸爸嘅情況、有當我每次有事，即使傾談數句都令我安心下來的」。

樓主：從來無試過淚水不停

樓主坦言「從來唔鍾意分享自己內心的，但原來講出嚟壓力真係會抒發到，謝謝每個嘅問候、陪伴、幫手，仲有好多嘅禱告。其實有啲事返工都會遇到，當刻都算冷靜面對，但當發生喺自己屋企人身上，最唔冷靜嘅反而係自己，從來無試過淚水不停，原來有啲決定真係好難、好難落，好希望一切會好起來」。

萬千感慨的樓主表示「有啲嘢可能會突然消失不見，無諗過突然無得再返屋企、無諗過每日必經嘅路，會突然無得再行、無諗過有啲說話你同佢講， 佢都唔知聽唔聽到。好好珍惜活著嘅每一分每一秒、好好珍惜你愛的及愛你的每一位」。

樓主：香港人真係好有愛

樓主在回應欄補充「香港人真係好有愛❤️其實自己算好彩的，住喺燒得唔算嚴重的一棟，但唔知幾時先有機會返去睇下，而爸爸喺火災前入院，但最近情況變差所以有感而發，自己係一個堅強嘅人，所以一定會支持住的，謝謝每句打氣加油❤️大家都要一切安好 」。

樓主：陸續收到大家捐贈嘅家電

在回應網民「睇相知道個環境比較簡陋少少但未致於差，但唔知點解我透過呢張相感受到溫暖，希望你振作，面對前面條路唔易，加油🙏🏼🙏🏼」的留言時，樓主表示「其實覺得好好呀，只係住兩個人會有少少細，但入面充滿大家嘅幫助同愛」。

樓主舉例指，「第一日就有裝好床架、有床褥，陸續又收到大家捐贈嘅家電，啱啱仲有義工們幫手搬上嚟嘅洗衣機，仲有師傅極速安裝好。所以一啲都唔差，好多謝幫助過我哋嘅每位❣️」。另有人鼓勵「希望你也可以自己有能力幫助更加多人，一點點來感染所有人，幫助別人的重要性，施比受更有福」，樓主以「一定會💪🏻」作回應。

同路人：時間係最好嘅良藥

有同路人則留言「我都可以話係經歷過家破人亡嘅。你有多支援，但我當時得我自己一個人，冇人支援。要生存就要堅強。我自己一個人都能夠捱過，你應該冇問題。請記住：時間係最好嘅良藥。時間係會治療你嘅創傷同埋悲痛。加油！加油！」。

不少網民也紛紛留言表達關心與支持。有義工向事主問好，並表示「冇諗過會撞到住客」，「我有份幫你哋setup（建立）啲嘢」，「好開心，可以暫時幫你安定落嚟」。該義工更鼓勵事主「有咩就走落去搵義工幫手啦，佢哋全部都好好人」。

網民：你哋真係好勇敢

另有網民表示：「呢兩個星期睇咗好多宏福苑街坊嘅傷心故事，好想講：你哋真係好勇敢！請記住，我哋一直在關注、在陪伴，你唔係一個獨行」、「雖然素未謀面，但只想講聲，保重」。

其他網民也送上祝福與鼓勵，包括「加油 & 保重 ❤️‍🩹 路仍長但會好起來的」、「加油，希望你嘅生活可以慢慢穩定返落嚟。如果你有物資需要都可以話俾我知，我之前都有份搵物資同送物資，應該都可以幫到手😊」、「你都算正面嘅一個人，你好叻👍🏻」、「希望之後會有更好嘅安排，令你哋生活得愈來愈好」、「都祝你之後嘅路會更好，更開心幸福」。

資料來源：mylittle_something＠Threads

其他相關熱話：

9大議程網上曝光！宏福苑業主立案法團下周三開會 將匯報火災前消防系統狀況

人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心

大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司

後樓梯燒衣勁猛火 大叔懶理旁人苦勸 揚言燒埋今日唔燒 兇管理員：唔好淋熄佢

大埔宏福苑五級火｜女義工熱心幫災民砌地板 累極自嘲體弱 網民感激：「地板超人」多謝付出

大埔宏福苑五級火｜睹物懷舊 災民深情告白：我成長嘅地方 有得返嚟我一定返

「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙

「木乃伊」形包裹垃圾塞走火通道 元朗街坊轟鄰居無安全意識 網民獻計對付缺德行為

大埔宏福苑五級火｜屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心

大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過

屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車

大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得

大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置

地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商

為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截

大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣

宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」

大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護

大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬

大埔宏福苑五級火｜搭港鐵睇大火新聞 廿歲仔流下男兒熱淚 網民同悲：哭，不代表軟弱

大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期

大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應

大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕

大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該

大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契

大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛

大埔宏福苑五級火｜港鐵女乘客為巨災落淚 獲好心人遞紙巾安慰 對望之間一切盡在不言中

大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄

大埔宏福苑五級火︱女子救兩貓離險境 傳授實用寵物撤離方法 欲哭無淚：發咗場超級世紀噩夢

大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛

大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」

大埔宏福苑五級火︱火場勇救九貓一狗 消防員被高溫燻紅了臉照片熱傳 網民感激不放棄每個生命：英雄！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
18小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
16小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
3小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
6小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
18小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2小時前
芬蘭小姐扎夫斯分享一張將眼角往兩邊拉扯、變成瞇瞇眼的照片，引發爭議。Reprodução/ Sarah Dzafce no Instagram
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
17小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
13小時前