大埔宏福苑五級火｜遷入安置居所收到捐贈家電 災民謝謝每一位好人 感慨：無諗過突然無得再返屋企｜Juicy叮

小小的窩裝滿深深的暖。一場無情大火撕裂家園，奪走磚瓦，卻同時映照出人性最溫柔的光芒。有失去家園的大埔宏福苑災民獲安頓入住安置居所後，帶著破碎的心發相分享往進避風港的心路歷程，字裏行間顫抖著對無數陌生善意的感恩，感動不少網民。

據樓主描述，獲安排入住一個「有雪櫃、風扇、熱水爐、電磁爐、飯煲、電腦的小窩居」，並得到各方好心人的幫助，感受到「身邊滿滿嘅愛」。詳情見下圖及下文：

遷入安置居所收到捐贈家電 災民謝謝每一位好人逐張睇↓↓↓↓

樓主：無試過短時間咁多衝擊

樓主昨日（12日）上載新居相片發帖表示「入住的第一天，有雪櫃、風扇、熱水爐、電磁爐、飯煲、電腦的小窩居，謝謝每一位好人」。

樓主續稱「無試過短短時間受到咁多衝擊，擔心記掛的事仍有一堆堆，但知道生活總要慢慢重回軌道，感受到身邊滿滿嘅愛，好多朋友係咁問有冇嘢要幫手，有係咁叫我食飯 （我一日食足三餐㗎）、有專登過嚟一齊食飯、有不斷要俾物資、有自己再忙都搵幫手陪伴我同家人、有叫同事幫手留意爸爸嘅情況、有當我每次有事，即使傾談數句都令我安心下來的」。

樓主：從來無試過淚水不停

樓主坦言「從來唔鍾意分享自己內心的，但原來講出嚟壓力真係會抒發到，謝謝每個嘅問候、陪伴、幫手，仲有好多嘅禱告。其實有啲事返工都會遇到，當刻都算冷靜面對，但當發生喺自己屋企人身上，最唔冷靜嘅反而係自己，從來無試過淚水不停，原來有啲決定真係好難、好難落，好希望一切會好起來」。

萬千感慨的樓主表示「有啲嘢可能會突然消失不見，無諗過突然無得再返屋企、無諗過每日必經嘅路，會突然無得再行、無諗過有啲說話你同佢講， 佢都唔知聽唔聽到。好好珍惜活著嘅每一分每一秒、好好珍惜你愛的及愛你的每一位」。

樓主：香港人真係好有愛

樓主在回應欄補充「香港人真係好有愛❤️其實自己算好彩的，住喺燒得唔算嚴重的一棟，但唔知幾時先有機會返去睇下，而爸爸喺火災前入院，但最近情況變差所以有感而發，自己係一個堅強嘅人，所以一定會支持住的，謝謝每句打氣加油❤️大家都要一切安好 」。

樓主：陸續收到大家捐贈嘅家電

在回應網民「睇相知道個環境比較簡陋少少但未致於差，但唔知點解我透過呢張相感受到溫暖，希望你振作，面對前面條路唔易，加油🙏🏼🙏🏼」的留言時，樓主表示「其實覺得好好呀，只係住兩個人會有少少細，但入面充滿大家嘅幫助同愛」。

樓主舉例指，「第一日就有裝好床架、有床褥，陸續又收到大家捐贈嘅家電，啱啱仲有義工們幫手搬上嚟嘅洗衣機，仲有師傅極速安裝好。所以一啲都唔差，好多謝幫助過我哋嘅每位❣️」。另有人鼓勵「希望你也可以自己有能力幫助更加多人，一點點來感染所有人，幫助別人的重要性，施比受更有福」，樓主以「一定會💪🏻」作回應。

同路人：時間係最好嘅良藥

有同路人則留言「我都可以話係經歷過家破人亡嘅。你有多支援，但我當時得我自己一個人，冇人支援。要生存就要堅強。我自己一個人都能夠捱過，你應該冇問題。請記住：時間係最好嘅良藥。時間係會治療你嘅創傷同埋悲痛。加油！加油！」。

不少網民也紛紛留言表達關心與支持。有義工向事主問好，並表示「冇諗過會撞到住客」，「我有份幫你哋setup（建立）啲嘢」，「好開心，可以暫時幫你安定落嚟」。該義工更鼓勵事主「有咩就走落去搵義工幫手啦，佢哋全部都好好人」。

網民：你哋真係好勇敢

另有網民表示：「呢兩個星期睇咗好多宏福苑街坊嘅傷心故事，好想講：你哋真係好勇敢！請記住，我哋一直在關注、在陪伴，你唔係一個獨行」、「雖然素未謀面，但只想講聲，保重」。

其他網民也送上祝福與鼓勵，包括「加油 & 保重 ❤️‍🩹 路仍長但會好起來的」、「加油，希望你嘅生活可以慢慢穩定返落嚟。如果你有物資需要都可以話俾我知，我之前都有份搵物資同送物資，應該都可以幫到手😊」、「你都算正面嘅一個人，你好叻👍🏻」、「希望之後會有更好嘅安排，令你哋生活得愈來愈好」、「都祝你之後嘅路會更好，更開心幸福」。

資料來源：mylittle_something＠Threads

