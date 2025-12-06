大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮

有幸運兒近日買六合彩中四獎，中獎後兌現承諾，把一半派彩捐出，幫助受五級大火影響的大埔宏福苑災民。這位善心幸運兒更自爆幸運的投注經過。有網民大讚其善舉，指「施比受更有福．祝福身體健康．下次中頭獎💖💪」。詳情見下圖及下文：

中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆幸運投注經過逐張睇↓↓↓↓

樓主履行捐款承諾

樓主昨日（5日）晚上在社交平台Threads以「宏福苑火災」為題上載相片發帖「找數」，留言指「履行承諾，捐出六合彩派彩一半金額$5000予東華三院幫助宏福苑災民。香港人加油❤️」。

這則帖文是對應樓主本月2日的中獎帖文，樓主當時附上彩票相片，留言指「又係（中）$9600，加油🤗，將會拎一半出嚟作宏福苑捐款」。樓主上載的中獎彩票為一張買了10注，每注10元，投注金額總共100元的電腦飛，當中的其中一注中了4個半字（四獎）。

另一張相片是「派彩及兌現紀錄」，見到除了中四獎的9600元派彩外，樓主還獲派了40元的安慰獎和320元的第六獎；還有一張截圖則是樓主經東華三院捐款5000元予「大埔宏福苑事故愛心捐款」的電子收據。

六合彩四獎固定獎金9600元

本月2日攪珠的第126期六合彩，攪珠結果為：6、18、29、34、37、38，特別號碼39。有網民幫忙核對樓主的中獎號碼，發現其中一條「中咗6、18、29、37、（39），四個半字，勁喎 👍🏻👍🏼」。而根據六合彩的獲獎資格，中4個字加特別號碼為四獎，派固定獎金9600元。

綜合兩段帖文，回應的網民恭喜樓主之餘，也大讚樓主行善「講得出做得到，真男人」、「找數真漢子」。

網民：好心有好報

網民認為樓主「好心有好報👍」、「恭喜恭喜，善有善報」、「祝你繼續買咩中咩」、「多謝你嘅善心」、「有心人，祝福你，祝你繼續中！」、「好心有好報，祝下次中多啲幫到更多人」、「善良是無價的✨️」、「感激你幫忙🙏🙏🙏」、「施比受更有福．祝福身體健康．下次中頭獎💖💪」。

有同樣是中獎的網民也透露捐款善舉，指「今次中咗$640，好幸運，雖然中咗唔多，但捐少少俾大埔」、「同你一樣買10注，雖然最後得$320，最後都係捐出」。

樓主：我買電腦㗎咋

另有網民好奇查問幸運投注細節，獲自稱「撞彩」的好運樓主慷慨回覆，自爆「在葵芳葵翠邨隔籬嗰間」投注站落注，而且「我買電腦㗎咋」、

「入去投注站同佢講買電腦飛🤣」、「3注中獎都係買電腦飛」。

資料來源：tsangdan＠Threads

