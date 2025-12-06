大埔宏福苑五級火｜屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心｜Juicy叮

大埔宏福苑上月26日發生五級大火，不少居民在火災中失去家園，無家可歸，部分災民獲安置到屯門寶田邨。有熱心的寶田邨街坊在網上發出窩心帖文，歡迎宏福苑新朋友即將入住，並轉載網民充滿溫度的「歡迎搬嚟寶田邨！暖心手繪交通指南」，希望能幫助遷入的災民更快適應新環境。詳情見下圖及下文：

屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心逐張睇↓↓↓↓

樓主：代表邨友們歡迎你哋

樓主前日（4日）在社交平台Threads上載相片發帖，指「之前已經收到風有部分宏福苑居民會搬過嚟屯門寶田邨，今日（4日）見到有工人嚟舖地、裝熱水爐等，謹代表邨友們歡迎你哋」。細心的樓主續稱「明白你哋由新界東搬嚟新界西一定會有唔習慣，希望你哋盡快適應🙏🏻」。

樓主接著補充，「順便幫寶田邨平反一下，請大家唔好相信網上話呢度多白粉友同白卡，我住咗十幾年，都只係剛剛搬嚟嘅時候見過一次道友😅，呢度好多老人家、小朋友、正經人家㗎🙏🏻」。樓主並在回應欄補充「有新朋友嚟，我亦都想俾佢哋知呢度都冇出面講到咁得人驚啫」。

樓主轉載暖心手繪交通指南

樓主今日（6日）還發另一帖文，轉載網民的「歡迎搬嚟寶田邨！暖心手繪交通指南」。細讀指南能「一圖睇清屯門寶田邨交通」，網民指「等新搬入嚟嘅街坊可以更加方便」。

樓主在交通指南的帖文中，留下「巴士直達加註」和「小巴加註」等資料；另有網民補充「可加埋58M、58X往荃灣/ 旺角東方向係紅橋、屯仁街、華都花園落車的話，記得係落車個站度拍回贈機就可以用長途車短搭優惠」。

有回應的網民也「希望街坊多啲幫助佢哋（災民）！唔好令佢哋太孤單！🙏🏼🙏🏼」。

留言回應的不少為寶田邨街坊，有人大讚區內配套指「其實寶田邨都不知幾好，附近嘅配套咁齊全，有商場、街市同埋唔同餐廳，兼且仲有診所等等。真係唔足夠嘅仲可以坐10分鐘車出返屯門市中心，基本上乜嘢生活用品都有得你買，仲要有好多日本嘢食」。

樓主另還熱心回應網民留言：

•網民：多謝你哋照顧我哋啲（宏福苑）街坊🙏🏻老人家可能比較多，仲有啲可能啱啱先冇咗親人……真係靠你哋幫手照應🙏🏻🙏🏻🙏🏻。

樓主：唔駛多謝，我哋好歡迎佢哋過嚟呀！放心，佢哋分配咗喺鄰近座數，有原本嘅街坊喺側邊，應該安全感會大好多你哋都要好好保重、好好食飯、好好生活啊👊。

•網民：太好了，多謝你哋，麻煩晒。

樓主：點會麻煩，本來覺得寶田有啲啲靜，佢哋嚟會熱鬧咗呢☺️，希望佢哋有啲咩要問要幫手真係要開聲呀😉。

•網民：好有愛嘅屋邨。

樓主：呀…唔敢當，但其實好多都喺度住咗十幾廿幾年，未至於話鄰里關係好似以前嗰啲咁深，但都好齊心的。

•網民：隔離邨的人歡迎你哋，同時希望你哋早日重返家園。

樓主：隔離邨嘅朋友你好👋🏻，冇錯希望新朋友都可以感受到大家嘅支持同支援。

•網民：寶田OK㗎，樓下就巴士總站，行過少少仲有輕鐵站添。

樓主：Yessss（對）田景輕鐵站！

資料來源：rachel.c.sportdiary＠Threads

寶田邨設有電梯

位於屯門的寶田邨為「租住屋邨／中轉房屋」類別。房屋局局長何永賢本月初在FB發文時提到，隨著宏福苑居民逐漸離開庇護中心，尋找安置居所，房屋局各個過渡性房屋項目也持續接收有關居民入住。

何永賢續指，但由於並非所有過渡性房屋項目都設有電梯，當局理解有關單位未必完全適合部分長者、傷殘人士及行動不便人士，因此會向有需要的居民，建議入住設有電梯的房協安置屋邨或房委會位於寶田的中轉屋，務求更好地照顧他們的日常生活所需。

相關熱話：

