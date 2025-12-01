大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮

大埔宏福苑五級大火，多少家園化作灰燼，帶走了戶主幾乎用一生築起的小世界。有劫後餘生的長者災民獲送到他處暫住，臨下車時拋下「我哋依家乜都無晒啦」。這麼短短一句，像片掉下的秋葉，輕輕的，卻又沉重得足以輾碎人心，餘韻綿長。詳情見下圖及下文：

接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦逐張睇↓↓↓↓

樓主：心好酸…好唏噓

樓主大前日（28日）在社交平台Threads上載在接送路上的短片，和停車時的相片發帖，留言指「噚晚（27日）做車手喺大埔東昌街社區會堂車咗4位老人家去沙田一個屋邨暫住」。

樓主接著表示，「臨落車聽到佢地講咗一句：『我哋依家乜都無晒啦…』」。短短一句不足10個字的說話，完全把樓主震撼著，稱「當下嗰刻真係覺得心好酸…好唏噓😮‍💨」。

樓主：你哋要好好保重

在完成接載任務，目送4人落車的樓主坦言「我諗唔到點回應，只有無奈地講咗一句：『你哋要好好保重呀！』，並「希望更多人能夠幫到佢哋手重新過正常生活🙏🏼」。

不少人感謝樓主的「護送」舉動，紛紛留言「辛苦你了！🙏🏻」、「多謝你呀師兄」、「好人一定有好報」，並鼓勵「加油。💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻」。

網民：有絕路之感

有網民則對長者的遭遇深表同情，並指出他們的困境：「老一輩人，一輩子放晒落間蝸居屋度，維修又俾佢嘟咗十幾萬，而家燒晒，無奈講一句都唔知點算好😥」；另有人指「當你人又老，錢又冇，家又冇，真有絕路之感。」

資料來源：crazy1011ting＠Threads

相關熱話：

大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕

大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該

大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契

大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛

大埔宏福苑五級火｜港鐵女乘客為巨災落淚 獲好心人遞紙巾安慰 對望之間一切盡在不言中

大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄

大埔宏福苑五級火︱女子救兩貓離險境 傳授實用寵物撤離方法 欲哭無淚：發咗場超級世紀噩夢

大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛

大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」

大埔宏福苑五級火︱火場勇救九貓一狗 消防員被高溫燻紅了臉照片熱傳 網民感激不放棄每個生命：英雄！