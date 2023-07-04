CoCo李玟逝世｜李玟曾帶引流袋自拍年初曾動手術 及後靠支架行走拍片自勉是「戰士」

李玟（Coco）今日（5日）由其家人宣布逝世消息，終年48歲。李玟早前因暴瘦而且身上掛醫療用的「引流袋」令不少歌迷關注其身體狀況，今日（5日）其家人在社交平台宣佈，指李玟因抑鬱症於家中輕身，今日在醫院逝世。 李玟年初時身型暴瘦且身上掛醫療用的「引流袋」，其後又傳出她與其丈夫處於分居狀態，及後李玟曾於微博撰千字文，自爆患嚴重腳傷，而且天生左腳有缺陷，一直以來是靠右腿支撐全身，惜數月前觸及舊患令她無法

45分鐘前