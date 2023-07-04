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國安處拘捕前香港眾志主席林朗彥等4人 涉於網購平台「懲罰mee」支援8名海外通緝犯
警務處國家安全處今日（5日）拘捕4名男子，年齡介乎26至28歲，涉嫌違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。被捕人現正扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。 警方調查顯示，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援竄逃海外人士繼續從事危害國家安全的活動。被捕人亦多次透過相關的社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他
2小時前
CoCo李玟患抑鬱症輕生離世 終年48歲
歌手李玟今日（5日）晚上突然傳出死訊，其姐姐李秋林（Carol）、李思林（Nancy）今日向傳媒公佈李玟7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，延至今日不幸離世，終年48歲。 【相關閱讀】：CoCo李玟逝世｜李媽媽最先發現女兒輕生隨即報警送院 近年抑鬱症病情急轉直下 李玟家姐訃聞全文： 致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們： 我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑
1小時前
星島申訴王｜將軍澳現離奇假電單車位 車主中伏投訴 運輸署即時移走白線
本港俗稱「骨位」的路邊公眾電單車泊車位供應緊絀。《星島申訴王》接獲車主投訴，指自己將電單車擠進將軍澳工業邨一個「骨位」，但仍然遭抄牌食「牛肉乾」罰款，感到相當氣憤，同時他發現這個陰濕停車位，在運輸署的「香港出行易」泊車APP，亦有誤導成份，目前已向交通部作投訴。《星島申訴王》跟進事件後，相關部門已即時處理上述電單車位，將黑色膠帶遮住白線，免得再有車主誤泊。《星島申訴王》跟苦主Gary了解情況，並向
12小時前
CoCo李玟逝世丨辦1.5億世紀婚禮嫁拍拖八年富商 暴瘦爆出11年婚姻玩完
歌手李玟（CoCo）今晚（5日）突然傳出死訊，其胞姊李秋林（Carol）及李思林（Nancy）向傳媒公布李玟離世消息，終年48歲。1993年以原名「李美林」參加TVB新秀歌唱大賽奪得亞軍入行的李玟，早已是國際級歌手，2011年李玟嫁年差16載拍拖八年、加拿大籍利豐集團執行總裁Bruce Philip Rockowitz，婚禮在香港最高的大樓天際100舉行，眾星雲集，三組婚禮歌手分別是Bruno M
30分鐘前
CoCo李玟逝世｜李玟曾帶引流袋自拍年初曾動手術 及後靠支架行走拍片自勉是「戰士」
李玟（Coco）今日（5日）由其家人宣布逝世消息，終年48歲。李玟早前因暴瘦而且身上掛醫療用的「引流袋」令不少歌迷關注其身體狀況，今日（5日）其家人在社交平台宣佈，指李玟因抑鬱症於家中輕身，今日在醫院逝世。 李玟年初時身型暴瘦且身上掛醫療用的「引流袋」，其後又傳出她與其丈夫處於分居狀態，及後李玟曾於微博撰千字文，自爆患嚴重腳傷，而且天生左腳有缺陷，一直以來是靠右腿支撐全身，惜數月前觸及舊患令她無法
45分鐘前
食豆腐或過敏休克致命？9大致敏食物2023名單公布 小心濕疹元兇
吃豆腐也可能過敏，甚至引致休克致命？根據世界過敏組織研究估計，全球食物過敏患者總數約2億到2.5億人。美國食品藥物管理局公布9大致敏食物最新名單，其中包括豆腐，吃後或呼吸困難。這些食物也有機會引發濕疹、蕁麻疹等皮膚病。 食物敏感｜9大致敏食物最新名單 吃豆腐恐過敏致命？ 本港食安中心指出，食物過敏是指人體免疫力系統對食物中某些物質產生反應，如身體對某種物質過敏，即使份量很少也能引起過敏反應。根據美
3小時前
的士｜政府修例的士最多可載6人 濫收車費、拒載等設兩級罰則 引入的士車隊制
的士服務屢遭詬病，政府向立法會提交文件，建議引入車隊制提供優質的士服務、將的士最高乘客座位數目由5個增加至6個、就的士司機相關罪行引入兩級制罰則，以及提高非法載客取酬罰則。 6人的士與現時收費一樣 文件指，根據現時法例要求，的士的最高乘客座位數目為5人，目前全港約八成的士為4乘客座位的士，其餘為五乘客座位的士，市場對車廂較大或有更多乘客座位的的士有需求，以切 合不同乘客（包括輪椅使用者）的出行需要
2小時前
7-Eleven最新優惠 | 免費送現金劵+30,000份小食 即睇換領方法！
7-Eleven最新優惠！由7月5日起至7月14日，便利店7-11自家品牌7-SELECT將推出網頁小遊戲，挑戰成功即可以參加大抽獎，有機會贏取30,000份小食電子換領券。抽不中的話仍可以免費獲得現金劵，只要參加一定人人有獎，即睇換領方法！ 7-Eleven最新優惠 | 即睇換領方法↓↓ 活動日期由7月5日（早上7時正）起至7月14日（晚上11時59分），大家可以直接點擊進入「極速搶請你食」活動
2023-07-04
張寶兒孭Hermès晒五個月孕肚 四肢纖幼全靠奶奶煲一款靚湯
現年31歲的前港姐張寶兒與袁偉豪於2020年結婚，今年6月趁兒童節於IG上載超聲波照，開心宣佈懷孕消息，惟翌日仍腳踏4吋高踭鞋現身活動，當時她透露已懷孕超過3個月，由於飲水也易反胃，故現在飲食以清淡為主。自上月中夫妻檔公開露面後，工作量大減的張寶兒一直專心養胎，雖然老公袁偉豪飛赴歐洲14天拍攝綜藝節目《歐洲鐵騎遊2》，但她亦不愁寂寞偶爾出街唞唞氣。 【相關閱讀】：TVB節目巡禮2023丨陳豪陳茵媺
2小時前
瘋狂SUV駛入深圳火車站月台片熱傳 網民：怕人不知道他特殊
真瘋狂！內地網絡近日熱傳一片「私家車開進站台接人」影片，引起網民熱議。深圳火車站今日亦正式致歉。 廣鐵集團深圳火車站今日（5日）在官方微博賬號發帖稱，對於7月2日社會車輛違規進入車站站台事件，表示深深的歉意。深圳火車站稱，下一步將嚴格管理，杜絕出現類似現像，歡迎對火車站的工作進行監督。 SUV未有「死火」 內地多間傳媒報道，一則影片昨日星期二（4日）在互聯網上流傳，片中見在某火車站的月台上，停著一
3小時前
全球高溫｜7．4平均達17.18°C史上最熱 連續兩天刷新紀錄
全球熱浪來襲，根據美國國家環境預測中心（National Centers for Environmental Prediction），2023年7月3日（周一）是全球有紀錄以來最熱的一天。當天，全球均溫達到17.01°C，超過2016年8月紀錄高點16.92°C。不過這個紀錄卻維持一天，但7月4日又達到攝氏17.18°C，連續兩天刷下最高溫紀錄。專家指出，受到暖化和厄爾尼諾現象影響，預料今年的高溫
1小時前