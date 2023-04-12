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俄烏戰爭│網傳「中國女子」加入僱傭兵遭烏克蘭俘虜 相中人身份揭曉
俄烏戰爭持續逾年，僱傭軍瓦格納集團亦參與有關戰事，攻打烏克蘭。早前各社交平台傳出一則消息「中國女子加入瓦格納僱傭軍並被烏克蘭軍隊俘獲」，引起網民關注。內地傳媒查核資料，證實消息不實，相中「女子」實為中文影片平台一名官方認證的男主播，其平台視頻內容大多為搞笑、角色扮演和遊戲等，該用戶更於5月8日發布的一條動態顯示IP地址為北京。 「澎湃明查」後台（ www.factpaper.cn）報道，網傳圖片配
星島申訴王｜信佛富婆設「老千局」借錢 「姊妹」齊中招被呃逾千萬
《星島申訴王》近日接獲3名女士求助，指被一名認識多年、信佛的閨蜜劉女士騙去約1,300多萬港元，大部份款項以現金借出，且沒有簽下任何借據，全憑一個信字，當中兩名事主已報警求助。警方事後拘捕涉案女子的「丈夫」，現正保釋候查，而涉嫌的劉女子現已失去蹤影。 據3名苦主所述，劉女士以她信佛的仁慈形象，再配合高息回報、各種投資名目要求融資等手法，向身邊的朋友埋手，受騙苦主至少6至7人，涉款達5,000多萬港
東張西望丨惡鄰夫婦裸體滋擾狂踢水錶箱發噪音 梁敏巧上門採訪遭爆粗問候：做床上戲啦！
惡鄰居滋擾問題屢見不鮮，但情況愈見嚴重，的確好令人困擾。今晚（9日）《東張西望》收到住在天水圍的觀眾「黃太」報料，指同層的一對夫婦長年滋擾鄰居，不但發出噪音及粗言穢語、又會撳鄰居門鈴、踢水錶箱，甚至裸體在走廊行來行去，令鄰居擔驚受怕。 【相關閱讀】：東張西望丨已婚大學教職員疑出軌逾10女兼偷拍性愛片 老婆大義滅親揭發惡行 【點擊睇惡鄰居滋擾行為】： 黃太表示在該屋苑屋住10多年，一直相安無事，直到
So Ching退出Collar突宣佈今午開記者會 頒獎禮八欠一已惹揣測
去年7月底MIRROR演唱會發生墮屏事故，導致舞蹈員李啟言（阿Mo）嚴重受傷，其女友、女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一度全面停工專心照顧對方，因而惹來退團的揣測。直至今年元旦，她終復工現身叱咤樂壇頒獎禮，其後更推出新團歌《The Bright Side》。未料上周日（7日）COLLAR七缺一出席ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》，當日缺席的So Ch
5招對抗飛蟻入屋！ 滅蟲專家：每XX隻就會變白蟻
防飛蟻白蟻｜飛蟻一出現總是數量驚人，最可怕的是一旦飛蟻入屋，就有機會脫翼演變成白蟻蟲害，蛀食木傢俬。踏入４-7月，雨季又熱又潮濕，是最利飛蟻出沒的旺季。不想飛蟻入屋變白蟻，就要預先做好準備。以下5招對抗飛蟻方法，簡單易做，再睇埋滅蟲專家分析，就萬無一失。 5招對抗飛蟻入屋 在飛蟻肆虐的季節，可嘗試用以下5招應對↓↓ 防飛蟻入屋— 1. 燈下放水盤 最傳統又簡單有效的防飛蟻方法，是在燈下放置一盤水。
Omega3食物｜1種魚Omega3比三文魚高 營養師教吃11種食物補腦增免疫力
想補充Omega-3（奧米加3 ）脂肪酸，不少人會吃三文魚。「Nutri Life」註冊營養師郭思慧表示，Omega-3有助補腦、降血脂、提升免疫力。她推介11種含豐富Omega-3的食物，除了魚類，還有多種食物適合素食者、不吃魚類或對海鮮敏感的人士。其中，有1種魚的Omega-3含量比三文魚更高，有3種植物類食物亦屬推介之列。 Omega-3有助補腦增強免疫力 註冊營養師郭思慧（Grace）在「
星島申訴王｜銅鑼灣藥房氹內地客買天價精血鹿尾羓 海關收投訴速跟進 事主獲退款
《星島申訴王》今日（9日）接獲讀者投訴，一名內地旅客下午約4時半在銅鑼灣駱克道一藥房購藥，其間詢問店員有什麼生髮產品好，店員推介了一款「精血鹿尾羓」，並聲稱自己用了兩個月效果顯著，事主隨即詢問每両售價如何，店員說只需百多港元，事主不虞有詐要了半斤，原以為約千多元就能埋單，豈料店員霎那間拿出一樽已磨成藥粉的「成品」，要價54,400港元，事主騎虎難下，最後以微信支付。 離開藥店後，事主發現單據上的店
中國駐多倫多總領館：各官員所做工作正大光明 無可指摘
中國宣布驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧（Jennifer Lalonde），要求她在周六(13日)前離華，作為對加拿大驅逐中國駐多倫多總領館外交官趙巍的反制措施。中國駐多倫多總領館就此發表聲明，強調各級領事官員根據相關國際法和中加領事協定履職，所做工作正大光明、無可指摘。 中國駐多倫多總領館稱，加拿大基於個別媒體和政客所謂「中國干涉加內政」謊言，公然宣佈我館一名領事官員為「不受歡迎的人」，對此予
歐聯｜過程中皮球已出界 曼城的入球應否被推翻？
歐聯四強首回合，衛冕的皇家馬德里面對殺聲震天的曼城，上半場領先一球，但下半場67分鐘，被奇雲迪布尼的世界波追平。從重播以及電腦3D技術合成影像，都說明皮球在進球過程中已出界在先，那麼平時十分煩人的VAR為何視若無睹呢？ 賽後，不少網民都認為VAR應推翻入球，而皇馬教練安察洛提賽後亦認為皮球已出界，他說：「根據球證的說法，皮球未出界，他不是很細心。」 的確，皮球已客觀地出界，這無用討論，但球例上重點
點心放題2023 | 8間任食點心放題$68起！蝦餃皇/鵪鶉蛋燒賣/燉湯/送罐湯餃
點心放題近日成為大眾熱潮，不少食肆都陸續推出預訂優惠，最抵$68起，這裡為大家搜羅2023年最新的8間任食點心放題清單！一個價錢可以任食任點各式各樣點心，包括蝦餃皇、鵪鶉蛋燒賣、燉湯、甜品，當中更有餐廳以送罐湯餃作招徠，性價比相當高！各位孝順的讀者們不妨帶家人去飲茶相聚兼嘆一盅兩件，不過由於點心放題反應熱烈，大家僅記最好要先打電話訂枱！ 點心放題 1 | 限時優惠75折 九龍酒店龍逸軒任點任食點心
特朗普性虐罪成須賠女作家500萬美元 稱裁決是恥辱將上訴
美國紐約聯邦地區法院周二（9日），經陪審團裁定前總統特朗普在90年代性侵女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）的案件，涉及的強姦指控不成立，但特朗普性虐（Sexual Abuse）及誹謗罪成，必須向卡羅爾賠償500萬美元（約3,900萬港元）。 據報道，由6男和3女組成的陪審團於當地5月9日下午進行了數小時的審議，隨後對達成一致裁決。 《紐約時報》報道，在這宗民事案件中，聯邦陪審團發現，7