歐聯｜過程中皮球已出界 曼城的入球應否被推翻？

歐聯四強首回合，衛冕的皇家馬德里面對殺聲震天的曼城，上半場領先一球，但下半場67分鐘，被奇雲迪布尼的世界波追平。從重播以及電腦3D技術合成影像，都說明皮球在進球過程中已出界在先，那麼平時十分煩人的VAR為何視若無睹呢？ 賽後，不少網民都認為VAR應推翻入球，而皇馬教練安察洛提賽後亦認為皮球已出界，他說：「根據球證的說法，皮球未出界，他不是很細心。」 的確，皮球已客觀地出界，這無用討論，但球例上重點