大埔宏福苑五級火｜港鐵女乘客為巨災落淚 獲好心人遞紙巾安慰 對望之間一切盡在不言中｜Juicy叮

大埔居屋宏福苑五級火傷亡慘重。大火無情，烈燄悲壯地燒掉人命財物，像狂風暴雨般捲走幾許市民勤懇經營的幸福家園。築夢為巢，市民身同感受，市面氣氛沉重。

一名女子在乘搭港鐵期間，因事件缺堤哭泣，獲另一名女乘客默默遞上紙巾安慰。在兩人對望間，心底感慨的千言萬語，正無聲地響徹車廂。詳情見下圖及下文：

港鐵女乘客為巨災落淚 獲好心人遞紙巾安慰 對望之間一切盡在不言中逐張睇↓↓↓↓

樓主：眼淚抹極都仲有

樓主昨日（27日）早前在社交平台Threads以「多謝為香港的你」為題上載一張紙巾相片發帖，指「喺地鐵車廂好低氣壓。至少有一半人追緊post（帖文），當中包括我。可能因為教完班放鬆咗落嚟，亦可能因為係教冥想放大晒所有感官，睇完某一個post後缺堤，眼淚抹極都仲有」。

樓主：一位女士遞咗張紙巾俾我

樓主續指，「然後，旁邊一位短髮女士遞咗一張Lulu豬紙巾俾我。過咗幾站，佢落車。落車之前，佢輕輕用指尖觸碰我嘅前臂，我抬起頭望佢一眼。無一句說話，但呢雙眼晴，已經表達晒一切說話」。樓主於是感慨「香港仍然有好多好美麗既人士地物。多謝」。

網民：街頭氛圍好差

回應的網民共情地指出「今日喺條街度行緊feel（感覺）到成個氛圍都好差，唔知係咪自己負能量呢......硬係覺得所有人都好悲傷」。

網民自爆曾落淚：

不少人更加坦言曾因這場毀掉多個家園的大火而落淚：

•我今日係公司都喊咗幾次😭；

•今日東鐵經過大埔站見到，差啲都忍唔住🥺；

•我今日喺地鐵都一路睇電話，一路流眼淚🥺；

•我今日都喊咗好多次！💔仲傷心過自己分手！

•冇錯，尤其是見到啲小朋友已經都返天家😭今日喊咗好多次；

•我今日都咽哽咗幾次，每聽一個電話都要深呼吸一次，驚俾人聽到我講嘢震晒。

網民：要喊就喊冇問題

有人更加表示「唉，喊到成個人都『巢』晒，相信無人唔知我喊過......好彩依家天氣涷，都可以搵啲衫呀頸巾遮下」。

於是有人建議健康地釋放情緒，指「要喊就喊，冇問題㗎，大家好接納的」。

資料來源：karen__swinton＠Threads

