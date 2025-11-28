大埔宏福苑五級火︱女子救兩貓離險境 傳授實用寵物撤離方法 欲哭無淚：發咗場超級世紀噩夢｜Juicy叮

大埔宏福苑五級火大量善後工作持續。有已為人妻的宏福苑居民臨危不亂，事後在網上親述攜兩貓一同脫險的經過，坦言「有一刻同死神好接近」，形容「好似發咗場超級世紀噩夢咁」，並傳授實用的寵物撤離方法，間接曝光了攜貓逃生的神勇經歷。詳情見下圖及下文：

樓主：帶走兩隻貓離開

樓主昨日（27日）在社交平台Threads發帖親述攜貓脫險經歷，指「我就係住宏福苑，真係有一刻同死神好接近，唔理屋企變成點，屋企啲香水，值錢嘢，咩都好，我咩都可以唔要！總之我最後帶走到兩隻寶貝貓離開危險就已經安樂了」。

「暫時會住喺屋企人朋友家的」樓主續稱「未試過一個人可以咁頭暈，腳都軟晒，手勁震。欲哭無淚，琴日（26日）完全等死等審判咁嘅狀態，好彩終於熄滅！真係好多謝消防員同班記者咁辛苦，仲有救小動物嘅義工🙏。好似發咗場超級世紀噩夢咁......希望其他街坊都安好」。

安頓過後，自稱曾感「方寸大亂」的樓主，在回應欄上載兩隻愛貓相片報平安，留言指「送上兩隻肥仔照～多謝大家🙏。香港人好有愛嘅。（琴晚（26日）影，所以手震）」。

網民好奇袋貓工具

網民對樓主的神勇經歷大感好奇，提問「想問吓你係抱佢哋逃走定係點🥺定用咩袋佢走。Ps（備註）：家中有7小貓🥺」、「主子要點保護保安離開？ 我想學習定😭😭」。

樓主回應指「一隻用飛機籠，另一隻用洗衣網袋，係之前睇新聞學返嚟，無諗過自己做得著😿。你有7隻，可能有車仔加袋會方便啲？🤔」、「我一隻就用飛機籠，另一隻就用洗衣網袋（都係之前睇新聞學）估唔到竟然咁不幸用得著......」。

網民：原來可以用洗衣網

網民趕緊學起來，指「原來可以洗衣網🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻謝謝資訊！最緊要貓貓同人都無事！！祝福你🙏🏻」。

另有網民分享自己的準備心得：

•我準備咗中size（大小）紅白藍，套2個打孖上，左右膊頭可以孭，再加背囊。希望唔需要用到」。

•我喺床頭都係放定個紅白藍，宜家諗緊......洗衣袋加籠定紅白藍孭住走好啲？

•一定要有手提籠同寵物洗衣袋，仲要每隻都要獨立有。本人有3隻貓，都放定3個手提籠同洗衣袋。仲要將重要證件放定喺一齊，一有事故第一件事捉貓先。

樓主臨危不亂？方寸大亂？

接著有網民希望樓主「可以分享一下，你點樣臨危不亂，帶著兩隻貓貓逃生？我自己都有兩隻貓貓，但比較活躍難捉，都擔心，touch wood（大吉利事）出事嘅時候時點樣帶佢哋走佬？預備啲乜嘢袋嚟捉住佢哋？」。

樓主回覆指「其實當時我係方寸大亂，但好彩屋企有飛機籠同埋我用咗洗衣網袋，殺到埋身就唯有大力少少塞佢哋入去（當然都就住度力）」。

其他網民也熱心傳授心得：

•平時訓練一下外出啦，由夜晚入袋行公園做起；

•平時練習捉下佢哋，我屋企隻貓之前都會跑嚟跑去，捉多咗就無問題；

•本人有2隻救回來嘅浪浪都驚青，帶去睇醫生都係用寵物洗衣袋笠佢哋入手提籠㗎。

另有網民感慨「面對生死關頭，人同貓貓係最重要，呢啲有錢都買唔返」，獲樓主應同「講得啱，唔帶走佢哋我會後悔一世！」。

資料來源：sscentgarden＠Threads

