大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮

大埔宏福苑那場無情的五級大火已然救熄，曾經飄散的人間煙火氣一變而成焚盡所有的苦澀。逾百人罹難的冰冷數字下，素衣人心碎一地，淚眼相看。

樓主昨日（28日）在社交平台Threads以「香港人」為題上載相片發帖，留言指「到底是香港人呢幾日習慣著素色？定係大家下意識著素色衫？」。詳情見下圖及下文：

街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現逐張睇↓↓↓↓

網民：香港人嘅默契

「說不出來的痛」，城市人選擇了以素色代言。有網民形容這是「香港人嘅默契」，表示自己「今日出街都有相同感覺，自己都著素色，無咩心情著到花枝招展」。

有網民直言「我，是刻意的」，認為「香港發生咁大件事唔通大紅大紫咩」，甚至有人表示「香港係我屋企，屋企出咗大事，無人會著到紅噹噹咁出街啦」。

網民：邊有心情著亮色

不少人提到自己「避免著紅色衫，改著其他色」，甚至平日喜歡鮮豔顏色的網民也「呢兩日故意著素色」。多數網民均認為這是「真係冇心情加下意識」，「邊有心情著亮色」，「呢排無咩心機襯衫.....」，「咁嘅心情好直接影響住揀啲咩色嘅衫」。

有身在外地的港人也表示「我唔喺香港，但呢幾日都自動著dark（深色）」。甚至有上班族觀察到「呢幾日全公司都係素色，大家冇夾過，但呢種香港人默契令我好感動，啲客都好多素色為主」。

許多人從主動選擇「黑&灰」到「刻意著白色」，甚至「改咗著黑色衫」。有網民搭乘交通工具時也留意到「大部分都係深色衫……唔知係咪錯覺……」，普遍認為這是「發自內心唔開心，已經冇興趣打扮」的表現。

網民們的發言中充滿了「無心情襯衫，加上嚟嚟去去都係黑白灰多，今朝下意識著咗全白出門口」、「平時都素，呢幾日再素啲全黑」、「下意識著黑白」、「今日全黑」、「集體意識令到大家都著黑色」、「最近有特登著黑色」、「著咗兩日全黑🙂‍↕️」、「我唔開心個陣就會著黑色衫」、「全黑，可能黑足一星期」、「本來打算穿素色，想了想，都係要黑色的。:(」。

有網民總結：「嗯😐其實都同意threads友所言，香港是我家，屋企咁大單白事，真係冇心情去著鮮色；秋冬又真係素色為主😿盼死者安息，傷者早日康復，拯救者身心健康，活著的人好好生活🙏🏻」。

網民：香港人不嬲素色出街

然而，也有另一部分網民提出不同看法，認為「香港人不嬲素色出街」，指出「香港人通常都係黑白藍灰」，「根本不嬲香港人都係咁」，甚至反問「講真，有冇可能其實香港人大部份時間都係咁著」。

這部分網民認為「香港人本身冇八成都七成衣著tone（調子）係黑白灰啡深藍」，「香港人返工著衫不嬲都係黑白灰啡。高飽和度嘅顏色 本來就少見，紅色通常都係聖誕農曆新年先多人著。單純樓主諗多咗 ，連結咗兩件弱相關的事」。

他們從多角度分析，包括「冬天衣著以實用性居多，而實用得嘅通常黑白灰藍」，「香港人出街唔興太誇張，最多一件紅燈黃叫做mix and match」，以及「咁大單嘢，其實都無乜心情擇件靚衫」，因此認為「不過我想講香港人本身冇八成都七成衣著tone（調子）係黑白灰啡深藍」。但他們也承認「依家情況咁樣著都適合嘅」，以及「其實平時都多，但同時無心情扮靚都係真」。

市面氛圍較往日安靜

除了衣著上的變化，另有網民發現市面氛圍也較往日異常安靜。有人指出「香港人平日都唔會花枝招展，不過呢兩日覺得就算人多，都異常地安靜。我住大埔，平日搭小巴都有人傾下偈，但呢兩日，全程車都冇聲，駛經宏福時，只係默默無語咁眺望。有種說不出來的痛」。

這種「返放學車廂都好靜」、「條街呢幾日都靜咗好多」的觀察，正好印證了社會情緒低落，市民心情沉重。

資料來源：behappyncheerful＠Threads

