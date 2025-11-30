大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮

大埔宏福苑五級大火後，有網民在社交平台Facebook上分享，表示有地盤馬上採取行動，貼出嚴厲的禁煙通告，並大讚：「率先有地盤帶頭，好事。」

有網民在「車cam L（香港群組）」FB專頁發帖，分享有地盤發出的「禁煙令」，該禁令以鮮明的紅色及黑色粗體字寫著「嚴禁在地盤範圍內吸煙」，通告正中配上一個大大的禁煙標誌，警告意味極濃。樓主在文中寫道：「率先有地盤帶頭，好事。」

最令網民關注的，是通告上列明的懲罰，通告顯示：「違者罰款$3000及即時趕出地盤，不另行通知。」其中「即時趕出地盤」以黑色粗體及黑線間著，非常觸目，通告又列明Whatsapp舉報機制，如發現吸煙者「列明時間地點並影相作實」，明言「如我司收到舉報會嚴格執行」。

網民：根本就係唔准，帶咩頭

帖文一出，引發熱烈迴響，部分網民認為地盤禁煙「一早就應該」、「本應如此」、「根本就係唔准，帶咩頭」。

部分網民抱持觀望態度，擔心措施的執行力：「舊聞啦！有人執法先算！」「張紙就一直存在嘅，10幾廿年都有話唔俾」「告示出咗，班友跟唔跟先？」「聽住先啦，有冇人執行又一回事。」

行內人：捉得好緊

部分網民則建議再加辣罰則，紛紛提出更絕的建議：「行篤灰制啦」「你話，舉報有相有樣，每次獎5000。」「影到即刻舉報獎一萬蚊咁就掂啦。」

不過，也有自稱行內人的網民，指出嚴格執法是絕對可行的：「我而家跟緊ＸＸ嘅盤...捉得好緊，目的係可以罰錢。」他更點出關鍵：「你唔聽就罰你老細，就係咁簡單，一係唔好撈。」

來源：「車cam L（香港群組）」FB

