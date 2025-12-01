大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期｜Juicy叮

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：16:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五級火燒毀不少人的家園，四方伸出援手，有人捐出生活最後的裕餘，盼望災民在陌生的爐灶重新升起炊煙的艱難路上，能盡綿力地助上一把，並種下善心的種子。

捐款隨緣樂助，多多益善，少少無拘。有失業4個月的物理治療助理自爆，大力支持女朋友捐款，雖然「$300死慳我哋食足一星期」。有回應的網民看得眼濕濕，有人指「你哋嘅$300更寶貴」，並認為「將自己僅有嘅都捐出幫更有需要嘅人，福報係好大嘅」，預祝樓主「好快會搵到工」。詳情見下圖及下文：

樓主：女友捐咗$300俾災民

樓主日前在社交平台Threads以「捐款」為題發帖，指「失業咗就嚟4個月，生活慳得就慳，唔肚餓就食少一餐。突然女朋友話對唔住，做咗件事怕我會嬲。我問佢咩事，佢話用咗$300捐俾宏福苑嘅災民。我話，點解要嬲？佢即刻笑返😚（$300死慳我哋可以食足一星期）。我寧可花錢落一個心地善良嘅妳身上，信自己，搵到工，最多現在一齊食包❤️」。

在網民的追問下——「你做邊行？寫出嚟睇下會唔會有真香港人嘅老闆咁啱要請人」、「師兄做邊行呀，可以有需要可以介紹下俾你」、「需要搵咩工？散工日薪做住先得唔得？」。

樓主失業前任職物理治療助理

樓主透露自己「之前做咗4年全職物理治療助理，現在讀書增值中」，但由於「課程限制未能炒散」，因此目前仍處於失業狀態，但他對未來充滿希望，表示「多謝你，努力中，現在讀緊書，希望之後有出路」。

網民為樓主及其女友的善舉感到動容，紛送上祝福。不少網民鼓勵樓主「加油！一定會有好消息，因為好人一定會有好報」、「好人一定搵到好工！」，並祝福他們「你哋嘅$300更寶貴，祝樓主好快搵到工，兩位幸福快樂。

網民讚樓主女友：好女仔

對於樓主的女友，網民們更是讚不絕口，稱讚她「心地善良」、「好女仔」，更有人直言「娶得！結婚搵我，送花球俾你哋！」，並建議樓主「要好好珍惜佢，佢係一個好女仔嚟」、「要珍惜呢個咁好嘅女朋友，用一生去守護佢」、「有同理心嘅人，可過世🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️」。

除了打氣和祝福，許多網民也分享了自己或身邊人面對困境仍樂於助人的經歷。有網民表示：「將自己僅有嘅都捐出幫更有需要嘅人，福報係好大嘅，師兄好快會搵到工，加油」。

網民睇到眼濕濕

亦有網民分享：「睇到眼濕濕是否正常，師兄一定好快可以搵到工」。不少人強調「好感動，真男人呀兄弟！！！希望你極速搵到工，最後同呢個人美心善嘅女生結婚，幸福一世！！！👍🏼」。

更有網民指出：「只要有一顆善心，那怕捐一蚊，都可以幫助別人，香港地每人捐一蚊都有700萬啦，係咪🙏祝你早日搵到工作，善有善報。」

網民：我都失業咗半年也捐咗錢

在分享自身善行的網民中，有人提到：「我都失業咗半年，但都捐咗錢，盡少少綿力🙏🏻」。甚至有網民背負巨款，仍選擇捐款：「我都欠了巨款，雖然捐咗幾百，代表大家一齊分享愛，你一定可以搵到工作」。

一位在屯門從事飲食業的網民則表示，在試工拿到300元後，便將其捐出，並透露自己「哩幾日無一晚瞓得好」，即使自己吸煙，也決定「會整息晒dum（掉）落垃圾桶，我情願食少幾包煙將啲錢去損咗去」。

另一位網民提到，雖然老公並非失業，但因月頭去了旅行加上女兒保險費未交，「兩個月都手頭過得好緊」，但他們仍「都捐咗好少少少少錢」，並鼓勵樓主「信自己，搵到工」。

還有「慳食」同路人稱「我都係😭😭出街食個飯我都諗過度過，諗完都係屋企自己煮個麵，但捐錢唔諗喇，盡做，最緊要錢去到有需要嘅人度，共勉之」，樓主則回應：「我都係咁話，反而我多謝另一半幫我決定呢一步」。

樓主：食多幾餐蒸蛋撈飯

另一位有工作的網民也感同身受：「好有愛🥰我自己同你一樣都係食嘢好慳嘅人，雖然我係有工返，但我有好沉重嘅開支。我同你女朋友一樣，不假思索去咗捐款，$1000我都唔捨得使喺自己身上，但我願意使喺重要嘅人，甚至素未謀面有迫切需要幫助嘅大埔災民。我相信個天一定會眷顧你，好快就會搵到工💪」，樓主對此亦回應：「我都係咁話，最多咪日日食多幾餐蒸蛋撈飯」。

還有人好奇「$300點樣一星期 最多日日2送飯」，樓主慷慨回應，稱「唔係講笑，好多餐都係蒸水蛋，有時就粟米，蕃茄炒強，炒生菜，炒豆角，呢幾類真係好平」。

有網民總結：「睇咗好多留言， 身同感受，好明白大家都生活艱難，我都有略盡綿力， 捐錢不會計較多少，只要有心大家一齊支持有需要幫助嘅人，共渡難關，一齊加油💪」。

更有熱心網民主動向樓主提出：「想請你哋食飯」、「你唔介意的話，搵日叫埋你女朋友一齊食飯，小弟一餐半餐平平地冇問題👍🏽」。

