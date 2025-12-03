宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮

一場無情大火，燒碎了無數家庭，也燒出了港人最柔軟、最堅韌的一面，昨日（2日）是大埔宏福苑五級大火罹難者的「頭七」，九龍殯儀館外，一場原意為市民「開方便之門」的悼念活動，演變成數以千計陌生人自發聚集、默默「幫手」的感人場面，幕幕動人。

不少參與市民昨晚及今早紛紛在網上發文，從第一視角講述親歷這夜的所見所感，仿如一頁頁港人的悼念日記，記錄最真實的集體傷感。

他們或者互不相識，甚至連彼此的名字都不知道，卻為了一個共同的目標，摺出一座由愛與悲傷築成的金銀山，正如有現場者在離開時有所感悟：「我就明有啲人性係無關血緣、係無關利益、係無關立場。」

宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」↓↓↓↓

九龍殯儀館一連三日（11月30日至12月2日）開放禮堂，供市民悼念大埔宏福苑遇難者，昨日（2日）是火災發生後第七天，亦是遇難者的「頭七」，禮堂朝十晚九開放。

在社交平台上，一位現場參加者記錄了這震撼的一幕，他本來只是陪同太太前來，卻不知不覺地加入了摺衣包的行列。

他寫道：「香港人好得意，明明全部人未見過，但會互相關心洗（使）唔洗（使）飲水，洗（使）唔洗幫手。釘書機無釘，就會有人拎排釘畀你。」

在這片由陌生人組成的海洋中，有啜泣的、有唸經的，有請了假特意前來的，也有要趕回家餵奶的媽媽。一位自稱為「大埔街坊」的婆婆，估計是火災的倖存者，她微笑著說：「間屋無咗，怕自己一個，呢度多啲人。」

令人動容的港人眾生相

最令人動容的，是現場港人的眾生相，無聲、溫柔、沉重，這位參與者細膩地描述：

「你會見到一個打扮新潮，gel哂甲化哂妝嘅年青靚女，笨拙咁偷望隔離，慢慢咁成功摺咗一隻又一隻金元寶。」

「你會見到孭住個H，頭髮無開叉，指甲齊整嘅闊太，摺到手指都染哂色。」

「你會見到好似下一句就係Ｘ飲啦嘅叔叔，紅哂眼，靜靜一路摺一路摺。」

他們摺的，早已超越了紙張本身，正如帖文所言：「我哋摺嘅，未必係一張金紙銀紙，我哋摺嘅係信念，係心意，亦係無力感，係唔知可以做到咩，更多嘅係愛。」

無聲的默契：摺到變色的手、自動補位的身影

這份愛，體現於無言的行動中，另一位在場的網民分享，現場人時多時少，但總有默契。一個姨姨怕衣紙不夠，買來大批物資，「汗係大大滴咁喺額頭滑落嚟」。

大家默默地摺，有人學，有人教，一個後生女想學摺「馬蹄形元寶」，樓主說「我講咗一次佢就識，好醒目」。

物資從不短缺，符薦袋滿了，有人自動自覺拿進去，金銀紙快用完，馬上就有一大疊補充，沒有半句廢話，沒有組織指揮，卻比任何團隊都來得高效，「冇廢話，要咩就做俾你......但大家都係默默摺，默默做。」

另一位網民上載了自己雙手的照片，經過數小時不停手地摺紙，手指被染上紅色，他寫道：「摺紙摺咗幾個鐘，手都變色，企咗幾個鐘，腳都腫埋，但係好值得。」這雙變了色的手，成為了當晚最深刻的印記，無聲地訴說著這份沉甸甸的心意。

萍水相逢的溫柔：遲到的眼淚、陌生人的紙巾

夜越深，人越多，有女網民發文說，晚上10時活動已完結後來到，她因遲到而錯過了獻花時間，在門口抱歉痛哭，「我好抱歉，喊住咁講唔好意思我遲咗。」

一位西裝筆挺的殯儀館職員溫柔地問她是否需要重開門，並安慰道：「我哋要走出傷痛，一定要振作。」這份體諒，讓遲到樓主再次淚崩。

就在此時，「有位行過嘅哥哥遞咗包紙巾俾我，頭也不回好瀟灑咁走咗」，還有一位的士司機，特意停車在門口，深深鞠了三個躬。這些萍水相逢的溫柔，構築了香港最美的風景。

當晚的最高潮，是眾人將摺好的衣包送入化寶爐的一刻。多位網民記錄了這動容一幕：過百、二百人圍著火爐，用盡氣力哭喊著「收嘢啦！」、「一路好走！」。

哭聲、哽咽聲、嘶吼聲此起彼落，有在場網民坦言，連自己都「撳都撳唔住」眼淚，甚至連見慣生死的殯儀館職員，也忍不住淚水，變了聲地喊著「老香港人...早啲返去休息」。

這一刻，誠如有網民所感悟：「有啲人性，係無關血緣，係無關利益，係無關立場。」

籌辦者：「香港人真係十分可愛」

這次活動的籌辦者「賣棺材的男孩」事後發文，坦言本來只想「開一個方便之門」，沒想到網絡上一個「九殯欠人手摺金銀」的美麗誤會，竟引來一呼百應。他感嘆：「眼見大量摺好的金銀，真的覺得香港人十分可愛，很熱心很溫暖。」

網民對此亦深有共鳴，形容這就是「香港人特質」：「平日好cool外表好冷漠，但當有時發生，需要人幫手時，人就會由四方八面而嚟，問題解決後又會快速四散。」

有網民亦認同，這份團結，無關立場，無關利益，只關乎一份最純粹的愛，「一份對自己城市唔同區域成員嘅愛」。

來源：Threads＠coffinboy888、zenswk、whitney_cc、fanfankaren、stevennn_endless、derekyungchiwai

