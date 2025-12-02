大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮

大埔宏福苑五級火災慘劇，除了消防、救護等人員，前線亦有一群無名英雄默默付出，一名參與的仵工昨日（1日）在網上罕有發聲，就外界對其隊伍的誤解和指責，寫下長文抒發心聲，揭露了他們工作背後的辛酸與壓力，與及驚人的工作量，引來大批網民力撐和致敬。

大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬↓↓↓↓

一名宏福苑火災現場前線仵工，昨日（1日）在社交平台發長文反擊「潛水」指控，他坦言，不少仵工年紀較大，鮮有接觸社交媒體，令他不得不為他們被誤解發聲：「我諗我必須為我既同工發聲，畢竟大部分同工都已經係40、50歲以上，佢哋應該鮮有機會接觸到呢啲言論。」

他在文中表示，看到網上有言論指責其隊伍「並無參加大埔火災行動，從而增加消防員同救護人員既負擔」，對此感到非常心寒。他首先澄清了一個大眾的誤解：

「因為見唔到黑箱車就認為我地冇到場參與工作，我唔知你既認知停留咗係邊個年代，但我話你知現（依）家黑箱車並唔係黑色！係黃色！我琴日去獻花既一個鐘入面，我已經望到分隊既黑箱車走咗兩轉！」

黑箱車是黃色！「一隊走勻全新界」

他坦言，即使是每日面對死亡的他們，在如此大型的災難現場，內心同樣會感到心酸和無力。他憶述自己到現場工作後的感受：「我到現家都好清楚記得現場陣味」，而有分隊同事需要長期駐守，身心承受的壓力可想而知：「無論體力同心力都會交瘁。」

帖文更揭示了外界不知道的仵工巨大工作量，由於新界區只有兩隊仵工分隊，其中一隊需要長時間留守大埔火災現場，導致「另一隊要走勻全新界」，範圍由「將軍澳至西貢，大圍至古洞，美孚至屯門」，工作量大得難以想像。

最後，他卑微地懇請大眾不要胡亂否定他們的工作和努力：「我哋只係小小既隊伍，亦都好被動，但望諸位唔好胡亂否定我地嘅工作及綿力。」

網民湧留言區：「辛苦晒！」「你哋都係幕後英雄！」

這位仵工的長文，瞬間觸動了萬千網民的心，紛紛對仵工團隊表達最崇高的敬意，認為他們是和消防醫護一樣值得被尊重的英雄：「其實你地都係今次嘅幕後英雄，不下於消防同埋救護...你地嘅付出同樣值得被尊重。」

「仵工們辛苦啦！你哋同消防醫護一樣值得被尊重！向你哋致敬。」

網民向仵工致敬：「某部份人無知，真係唔需要勞氣」

同時，大量網民對那些無理指責的言論感到憤怒，並勸樓主不要為此傷心：「行外人、某部份人嘅無知，真係唔需要勞氣的，請代大家謝謝全體同事。」「唔好為呢啲言論憤怒，個嘴巴生響人哋度，你對手生響自己度，佢有佢狗吠，你有你做嘢，理Ｘ得佢哋。」

不少網民亦體諒仵工們在精神上承受的巨大壓力，紛紛送上溫暖的慰問：「發生咁大件事，個個都出心出力幫手，真係辛苦晒你哋，身心靈都要保持健康。」「抱抱你同你d手足...有心嘅人或者明白你哋嘅人就會明，加油！辛苦曬！」

來源：ngdou_hk@Threads

相關熱話：

大埔宏福苑五級火｜搭港鐵睇大火新聞 廿歲仔流下男兒熱淚 網民同悲：哭，不代表軟弱

大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期

大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應

大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕

大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該

大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契

大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛

大埔宏福苑五級火｜港鐵女乘客為巨災落淚 獲好心人遞紙巾安慰 對望之間一切盡在不言中

大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄

大埔宏福苑五級火︱女子救兩貓離險境 傳授實用寵物撤離方法 欲哭無淚：發咗場超級世紀噩夢

大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛

大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」

大埔宏福苑五級火︱火場勇救九貓一狗 消防員被高溫燻紅了臉照片熱傳 網民感激不放棄每個生命：英雄！