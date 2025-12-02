大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，大批市民連日前往毗近災場的廣福休憩處悼念死者，有網民分享，昨日（1日）因火災巴士改道，一位九巴暖心車長的「犯規」善舉，不但方便了悼念乘客，更觸動了無數人的心弦，引發全網默契守護這位「神級操作」的車長。

大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護↓↓↓↓

有網民在網上發文，表示昨日（1日）「由大老山坐車去大埔」，打算到鄰近災場的廣福休憩處參加悼念活動，車廂「full到要企車頭」。由於宏福苑大火，巴士路線更改，不再經廣福邨。

樓主在帖文中寫道，車長知道車上許多乘客都是前往悼念，於是在駛至王肇枝中學巴士站時，臨時停站，車長並特別開咪提醒：「去廣福邨嘅人係度落車」，樓主強調：「本身冇呢個站！」

這個額外的停站，只因車長體恤乘客，希望「等大家行少啲」，因為馬路對面就是今次慘劇災場宏福苑。車上即時有乘客大讚車長「你真好嘢」，而車長只是淡淡回應一句，卻足以融化眾人：「人心肉做架姐（啫）」。

樓主其後更發現，原來作出同樣暖心之舉的，並非只有一人，「原來唔止一個司機咁warm！」讓這份善意在網絡上迅速傳開。

全網默契守護：「千祈唔好開司機名！」

帖文一出，網民的反應展現出驚人的默契，留言區中，最多人提及的並非單純的讚賞，而是一遍又一遍的溫馨提示：「千祈千祈千祈唔好開司機名！」、「保護車長，人人有責」，樓主亦表示：「唔開名，保護佢。」

不少網民擔心車長這個「違規」的善舉，隨時可能招來投訴甚至處分。有網民感嘆：「人間還有愛！就係呢樣嘢，先可以令我地可以堅持落去！」有人也說：「有一種愛叫香港人嘅愛」。

網民為善心的巴士車長及樓主送上祝福：「好司機，好心地，有好報。」「好人一生平安，多謝你保護司機。」

網民發現已變「臨時站」

正當大家還在為司機的愛心和網民的團結而感動時，一位網民今日（２日）早上上載相片更新了最新情況，表示：「啱啱經過，已經變咗做臨時站！」換言之，這個由車長自發、充滿風險的「違規車站」，最終得到了官方的追認。

來源：zandra_xandra_＠Threads

