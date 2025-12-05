大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得｜Juicy叮

大埔宏福苑發生五級大火期間，被指火警鐘懷疑未有響起，影響居民走火。有網民有感而發，推介使用在深圳見到，最是返璞歸真的安全警示妙品——火警銅鑼；連災民也留言回應：「對比起警鐘唔響，我真係寧願用手敲」。詳情見下圖及下文：

大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲逐張睇↓↓↓↓

樓主力推：成本不貴

樓主日前在社交平台Threads上載一張攝於深圳福田的銅鑼相片發帖，指「香港人已經遺忘，這種消防訊號工具！」；樓主並「強烈建議，每一個屋苑每一座在當眼位置適當數量！」，指「成本不貴」。

樓主在回應欄自爆，銅鑼照片攝於「福田水圍新村內，公眾地方！」。相中見到閃亮亮的銅鑼掛於街頭，上面附近黑底白字的告示，提醒「緊急情況使用，不要隨意玩耍」，而銅鑼旁邊是皇崗應急處置分隊的相片，和救火救援電話號碼。

網民：極佳後備方案

樓主的提議獲網民力挺，不少人認為在生死關頭，最原始的工具往往最可靠。有受災人士回應：「對比起警鐘唔響，我真係寧願用手敲」。

有網民也認為「民間傳統智慧」有其不可替代的價值，有人強調：「傳統敲鑼可比不響的鐘靠譜」，更有人指出這是極佳的後備方案。

樓主：毋需用電的替代品

樓主亦在回應中沉重地指出，他提出這個建議，是希望在現代消防警鐘失效時，有一個「唔需要用電的替代品」，稱：「我只係想提出在現代的消防警鐘失效，就有一個唔需要用電的替代品，150幾條人命，有幾多因為收唔到通知而走唔到！」

網民：家家戶戶要自備

網民這回不僅停留在口頭支持，還熱烈地提出具體的實施方案，從「每層掛返一個做後備」到「放喺管理處，一有火就係大廈出面再加大聲公」。不少人認為，將銅鑼放置在管理處，既能讓「市民用到，保安員管到」，也能防止被頑童拿去玩耍。更有人提出，除了大廈應有準備，「家家戶戶都要自備一個」，因為「有時民間自救嘅力量仲大」。

但有人卻實際地顧慮到，高層住戶可能聽不到鑼聲，或銅鑼可能被手多的人拿來惡作劇，導致「狼來了」效應。更有人擔心會被偷走。

對此，樓主回應指，一兩下的惡作劇和持續不斷的緊急敲鑼聲是可以區分的，居民聽到異常的持續聲響「點都會伸個頭出嚟望吓」；但也承認每樣事物都有利弊，但不能因噎廢食。

同時，亦有反對聲音質疑這是否一種倒退，認為「明明就有警鐘，警鐘正常運作咪得囉，使乜倒退幾百年打鑼打鼓」。

鑊蓋蒸魚碟成替代方案

除了銅鑼，機警的網民還提出了多種同樣簡單有效的替代方案。哨子、大聲公、手提擴音器等都是熱門之選。

更有不少留言充滿生活智慧，指出家家戶戶的廚具就能成為救命工具：「用屋企個鑊蓋已經得」、「搵阿媽蒸魚碟 + 鑊鏟仲快手，家家戶戶一定有」。

網民的回應也夾雜著溫情與懷舊，有人憶起：「想當年我細路嗰陣住村，村裏有火燭就係用這銅鑼」，還有人分享小學時走火警便是用鑼代替警鐘，稱「我小學走火警嗰陣用佢，四年級嗰陣應該有主任／老師提意 結果一路用鑼，唔用警鐘」。

資料來源：kakin0710＠Threads

