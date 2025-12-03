大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮

大埔宏福苑五級大火後，有龍頭地產商近日祭出「最強禁煙令」，地盤內不止食煙，連「帶煙包」亦會被罰款及「永不錄用」，禁令於本月（12月）1日起生效，網民激讚有關禁到盡的規定，認為起榜樣作用。

大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣↓↓↓↓

有網民昨日（2日）在社交平台上載一張圖片，顯示有本港龍頭地產商在地盤貼出的最新禁煙公告，與以往不同，這次的警告極具震攝力，樓主在帖文中大讚「呢啲咪榜樣囉」。

公告上方是一張工人在棚架上吸煙的相片，配上「阿生你又喺度食煙呀？」的質問，並直接引用大埔火災新聞：「宏福苑四級火(應為五級火)，疑因工人棚架吸煙引起，網民曝光證據相片，激烈要求追究責任」。

而下方白紙黑字的警告正文，更非常有力：「警告：由本星期(1/12)開始，所有發現煙包的工人將會罰款$5000元並立即趕出地盤，永不錄用，並通知ＸＸ總部，取消違例者所有地盤入閘許可！」

網民：希望所有地盤加入

禁令明確標示，在地盤若被發現攜帶煙包，除了即時解僱及罰款5000元，更會被列入集團的「黑名單」，所有地盤都不能再進入。

不少網民對發展商的做法表示支持，認為是杜絕地盤火警隱患的必要手段：「希望可以永久執行，並希望所有地盤加入。」

有人更建議：「直頭整個工人名冊，喺一個地盤因為咁而被炒嘅其他地盤都唔請，我諗就冇人再敢喺地盤內(裡)面亂咁食煙。」不過亦有網民擔心執法困難：「想問下點罰到d日薪工人既錢」、「外勞會驚？」

在大埔宏福苑發生五級大火後，早前已有地盤貼出「罰款$3000及即時趕出地盤」的禁煙令，引起網民關注，當時已有行內人指出，只要嚴格執行，向違規工人的僱主施壓，措施是絕對可行。

來源：wakarimasu__＠Threads

