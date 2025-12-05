屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車｜Juicy叮

大埔宏福苑一場五級大火，燃起了市民的防火安全意識，對鄰居一些危險隱患更加大力揭露，用力打擊。在油塘鯉魚門一屋苑，便有住戶爆料，指有自私鄰居把公眾走廊當鞋櫃，缺德地在門外擺放大量鞋子，造成嘔心的鞋疊鞋亂象。另有回應的網民指，在鴨脷洲利東邨一單位門外，也驚見長泊超市手推車。詳情見下圖及下文：

屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車逐張睇↓↓↓↓

樓主：鄰居長期擺放大量鞋喺走廊

樓主因應宏福苑五級火有感而發，前日（3日）在facebook群組「油塘人之家 Home of Yau-Tonger」上載相片發帖，表示「呢個禮拜，睇到大埔火災嘅畫面，好唔安樂。我諗好多人都會好擔心，如果係自己住緊嗰度發生呢啲事，又可以點逃生」。

樓主接著入正題指出「偏偏就有啲自私嘅人，將雜物放喺走廊。好似我隔離屋，長期擺放大量鞋喺走廊，真係火燭的話，一定會阻住逃生。甚至對上嚟救人嘅消防員構成危險」。

相中見到單位門外放有至少6把長遮和一把縮骨遮，另有約40隻不同款式的鞋，當中以白色波鞋居多；大門外，還放有像消毒物品噴水壺。

網民：迫人聞佢哋啲臭腳味

對於這種把公共走廊視為私人儲物空間的行為，網民反應幾乎一面倒譴責。不少人直斥「真係好自私下喎」、「真係冇公德心，自私自利」，認為這是極端缺乏責任感的表現。

除了安全隱患，衛生問題也成為眾矢之的。有留言生動地描述：「其實放鞋出門口真係好缺德，好多走廊都不通風沒冷氣，迫啲等𨋢嘅人聞佢哋啲臭腳味！」更有甚者表示「睇圖都覺得臭」。在一片批評聲中，也不乏諷刺的回應，如「佢係展覽定係賣鞋？」、「佢當咗門口係鞋櫃😂」。

利東邨單位門外擺超市手推車

不少網民也分享了自己的經歷，有人苦笑道，自己的鄰居「直情係門口燒衣，投訴過好多次都無效」。更有來自鴨脷洲利東邨的居民上傳照片，指其樓層的走廊堆滿了超市手推車、鞋櫃、膠箱乃至單車，即使向管理處投訴清走了一批，但超市手推車還在。

有網民則分享了自己屋苑的成功經驗，自爆在「荔枝角四小龍之一」屋苑，管理處「會直接收（放在門外的）鞋，要罰錢贖返對鞋，無人認領會掉。好嚴格」，期間提到，「有一次我老公唔記得收自己對鞋入屋，就被沒收了。會貼張紙係大門通知你」。

另一網民也表示，「我哋屋苑好多年前已經出咗通告，喺走廊嗰啲鞋，雜物一律收返入屋，否則就會當垃圾俾清潔工人清走」。

資料來源：Leon Chung＠facebook群組「油塘人之家 Home of Yau-Tonger」

