為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮

大埔宏福苑五級火慘劇，社會各界伸出援手之際，有網民在社交平台發文指，銀行界傳來消息，指近日「好多人特登去（銀行）櫃檯改通訊地址做宏福苑」，高度懷疑是扮災民「為咗拎資助」。

滙豐銀行回覆《星島頭條》表示，為防宏福苑居民支援計劃被濫用，現時不會接受更改地址為該屋苑的申請。東亞銀行亦向《星島頭條》表示，如發現可疑會交予警方跟進。中銀香港表示，會審慎評估及嚴謹處理更改為宏福苑申請個案。

大埔宏福苑五級火｜為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、東亞出招堵截↓↓↓↓

有網民在Threads發帖及上載對話截圖，引述在銀行任職的朋友消息，指在火災發生後兩日，突然「好多人特登去櫃檯改通訊地址做宏福苑，疑似為咗拎資助」。

從樓主上載與銀行朋友，在通訊群組的對話截圖可見，其銀行朋友爆粗表示：「勁X多XＸ改通信地址去宏（福苑）」「想拎資助」「On9」。

銀行改地址不用證明 網上改都得

樓主在群組內問原來到銀行改地址不用證明：「唔洗住址證明都改到？」該朋友表示：「可以（唔洗住址證明），本人去就得，或者自己網上改。」

樓主再追問，在銀行改地址後是否可以此「扮災民」拎資助：「咁『銀行信』仲做唔做到住址證明？」該朋友直言說：「唔知。」並透露自己將這些更改為宏福苑的帳戶「全部report fault account」（舉報可疑或問題帳戶）。

宏福苑火災發生後兩日 已有人改地址

大埔宏福苑五級火於11月26日發生，帖文樓主補充，該對話則發生於11月28日，換言之，在大火慘劇發生後兩日，已有人到銀行改地址為宏福苑。

樓主寄望疑似不軌企圖最終未能得逞：「有機會銀行已經聞到有味，有機制去阻擋騙徒。」他提出政府應確認申請人是「真·宏福災民」，並呼籲傳媒跟進。

事件在網上引來熱烈迴響，不少銀行業界人士留言，證實金融機構已迅速採取行動。

金融界網民：好多銀行已發現呢個問題

有自稱銀行業的網民表示：「放心，好多行嘅compliance (合規部門) 都發現咗呢個問題，呢個禮拜先改地址做宏福苑嗰啲，銀行內部有專人會跟進㗎啦。」更有人直接點名：「匯豐出晒memo如果改地址去受火災影響地方全部唔畀改。」

保險業界亦有警覺，有任職保險的網民稱：「放心，我地保險公司已通告『特別留意』事發後改宏福苑地址的客。」

帖文樓主亦與網民討論到，以往銀行改地址手續簡單，只需填表簽名，無需住址證明，但相信銀行在大火後已「醒水」，要求提供證明文件。有網民警告，此等行為可能構成「虛假文書」，但樓主慨嘆：「會呃呢啲錢嘅人，邊會諗。」

滙豐：不接受更改為宏福苑

《星島頭條》就事件向銀行查詢，滙豐銀行、中銀香港及東亞銀行均證實已採取應對措施。

滙豐發言人向《星島頭條》表示，為防止宏福苑居民支援計劃被濫用，現時不會接受更改地址為該屋苑的申請。中銀香港發言人表示，對於將住址或通訊地址更改為宏福苑的申請個案，本行會審慎評估及嚴謹處理。東亞銀行發言人表示，如個別客戶要求將住址更改為宏福苑，本行在處理申請時會加倍留意，若發現有可疑的個案，會交予警方跟進。

網民齊聲譴責：祝佢哋百病纏身

大批網民對此等「發災難財」的行為感到不齒，紛紛留言怒斥：「咁癲？真係要發死人財？銀行即刻改通訊地址唔係要有月結單support咩？」「祝佢哋長命百歲，百病纏身，攞果幾萬蚊，唔知夠唔夠醫藥費。」「好cheap，阻住真正有需要既人。」

不過，亦有網民指出，部分人可能只是搬家後未有更新銀行地址，未必全是有心行騙：「事實上亦有好多人搬咗後銀行戶口無改地址，因為家陣大部份都電子結單，一d都唔奇。」

來源：guru_chan_hk＠Threads

相關熱話：

大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣

宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」

大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護

大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬

大埔宏福苑五級火｜搭港鐵睇大火新聞 廿歲仔流下男兒熱淚 網民同悲：哭，不代表軟弱

大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期

大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應

大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕

大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該

大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契

大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛

大埔宏福苑五級火｜港鐵女乘客為巨災落淚 獲好心人遞紙巾安慰 對望之間一切盡在不言中

大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄

大埔宏福苑五級火︱女子救兩貓離險境 傳授實用寵物撤離方法 欲哭無淚：發咗場超級世紀噩夢

大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛

大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」

大埔宏福苑五級火︱火場勇救九貓一狗 消防員被高溫燻紅了臉照片熱傳 網民感激不放棄每個生命：英雄！