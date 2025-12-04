地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮

大埔宏福苑大火後，地盤紛紛推出最辣禁煙令，一段地盤內部訓示禁煙的影片在網上流出，片中管理層代表，向眾多工友頒布「最嚴」禁煙令，並強調違者將面臨「永久封殺」，其強硬措辭與嚴厲後果，令地盤瞬間鴉雀無聲。據知，涉事地盤屬龍頭地產商所屬建築工程公司。

有網民在網上發布這段約40秒的內部影片，記錄了近日一個地盤內，頒布禁煙令的現場情況。

畫面中，一位管理層代表手持一疊估計為禁煙令的單張，站在一大班工人面前，一字一句地宣布了這項「永久封殺令」：「嗱，所有啲工人大家留意......第一，呢個地盤唔准食煙，如果你本人畀我哋捉到你哋食煙呢，你哋須要離開呢個地盤！」

現場圍滿工人，該代表再表示：「第二件事，以後我哋XX建築嘅地盤，你哋入唔到㗎啦，因為我會將你哋嘅名畀咗我哋總公司！」

發現煙頭「捉唔到人」 判頭受罰

該代表更進一步公布了「延伸罰則」，表示即使捉不到吸煙者，只要在工作範圍發現煙頭，所屬判頭亦將面臨6000元的罰款，片段中該代表這時望向判頭說：「即係你（判頭）有責任去監管呀！」

公司決心以「零容忍」的手段，根絕地盤內的吸煙行為，片段看到在場工友都屏息靜氣，現場鴉雀無聲，有少數人則微微點頭示意。

地盤工直擊首日實施：門口設崗查袋

另一位任職地盤的網民亦發文，詳細記錄了其地盤在禁煙令實施首日的嚴峻情況。他上載了一張公司通告，白紙黑字寫明「違者即時逐出地盤」。他描述當天上班時，地盤門口已設崗查袋，「連火機都唔俾拎」，其嚴格程度可見一斑。

他不禁感嘆，在行業內數十年根深蒂固的吸煙文化，正面臨前所未有的挑戰：「一個咁多年嘅習俗會否改變？煙民禁煙是否能戒煙還是會有反效果？」

網民支持惟憂執行困難：結果就係工人匿埋食

網民對於地盤實施嚴厲禁煙令，雖表支持，但擔心實際執行有限制，網民認為此舉是保障工地安全與非吸煙者健康的重要一步：「凡事都要有一個開始，希望可以維持落去」，「希望大家吸取沉痛的教訓」。

一位網民更自豪地表示，其父親從事扎鐵40年從不吸煙，是「極罕SSSSS」的好師傅，如今終於有望迎來一個無煙的工作環境。

擔心執行困難的網民則表示：「啱啱開始係捉得嚴啲，過多排又打回原形」，有人更擔憂此舉會弄巧反拙：「結果就係啲工人匿埋食，食完有冇整熄支煙都唔知」，反而製造出更大的安全隱患。有網民建議由政府立法規管：「除非刑事化，如果唔係唔會驚」，「搞個地盤工人扣分制，扣完停牌停工」。

