大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮

大埔宏福苑五級大火災情慘烈，觸目驚心，嚇得人人見火自危，防災意識高企。有「細個係男童軍」的網民居安思危，教路執走佬袋之餘，還細心地列出8大應急裝備清單，並附上建議的擺放位置，以防萬一。詳情見下圖及下文：

童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置逐張睇↓↓↓↓

樓主：從容準備應對意外

因應大火，樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，指「我細個係男童軍，『Be Prepared—隨時準備』」，呢句男童軍嘅銘言，細細個就已經刻咗喺我心裏。佢教識我嘅唔止係技能，更係一種面對生活嘅態度：用從容嘅準備，去應對未知嘅意外」。

樓主續指「舊年居安思危嘅我為自己屋企同長輩屋企都添置咗一系列應急裝備，希望同大家分享我嘅清單，等大家可以一齊參考，祝願大家都平安」。

8大應急裝備一覽

樓主接著列出心水的8大應急裝備，以及裝備建議的擺放位置：

1. 🧯 防火救生毯

擺放位置：廚房門後（最常見火警源頭）

相比起滅火筒，防火毯一拉一蓋就隔絕火源，操作直覺（接）。我尤其為長者準備，佢哋未必記得滅火筒點用，或者冇力拎起，防火毯就成為佢哋都能輕鬆使用嘅保命工具。

2. 💡 強光電筒

擺放位置：廚房同客廳固定位置（要定期檢查叉滿電）

火警或意外停電時，漆黑環境會加劇恐慌。一支強光電筒唔單止可以照明逃生路線，更能用來發出求救信號。

3. ⛑️ 強力頭燈同安全手套

擺放位置：同電筒擺一齊

萬一需要搬開雜物、協助家人，或佩戴防煙面罩逃生，頭燈可以解放雙手，讓光線跟隨你嘅視線，行動效率大大提升。

4.🚰 防煙面罩

擺放位置：睡床邊、逃生必經路線旁

火場中最致命嘅往往係濃煙。防煙面罩能過濾有毒氣體，提供寶貴的逃生時間，對於行動較慢嘅長者同小朋友尤其關鍵。

5. 基礎急救包：處理小型創傷、燒燙傷，內含消毒藥水、紗布、繃帶、剪刀等。

6. 應急保溫毯：用於失溫或休克時保持體溫，輕便易用，極其重要。

7. 毛巾：事先規劃好毛巾的存放位置，事發時可快速弄濕，用於掩蓋口鼻防煙、撲滅小火或包裹身體隔熱。

8. 🎒 走佬袋（逃生應急包）

樓主特別詳列走佬袋內裏物品——「一個可以3秒內拎走裝有維持生命最基本物資的背包。入面有咩？」。

•重要文件：身份證副本、護照副本、保險文件等重要證件的複印件或照片。

•基本補給 : 支裝水、高能量食品（能量棒、壓縮餅乾）。

•必要物品：少量現金、備用電池、後備電源、個人藥品。

網民：走佬袋配埋後備鎖匙

有網民補充，建議「走佬袋要配埋後備鎖匙，離開單位嗰下suppose（設想）要閂門閂窗減少氧氣，如果走到一半發現走唔到起碼有鎖匙可以入返屋」。

另有人指，「如果要照穿煙嘅話要黃燈、光束型嘅電筒，但係煙霧彌漫嘅環境下唔建議繼續逗留，即刻返返自己單位等待救援🙇🏿‍♀️🔦」。

