大埔宏福苑五級火｜何永賢：開放中轉屋等逾3400單位及床位安置災民

大埔宏福苑發生五級奪命火，造成大量屋民痛失家園，房屋局局長何永賢表示，全力支援安置火災居民，房署已開放中轉屋、臨時收容中心和過渡性房屋共逾3400個單位，供居民入住。

何永賢在社交平台貼文表示，大埔宏福苑五級火令人揪心，當局對此深感難過，並向有關居民、英勇殉職的消防員及其家人致以深切慰問。房屋局上下亦立即跟進。其中寶田中轉屋和臨時收容中心，及龍田臨時收容中心，可提供逾2000個單位及床位，供受火災影響的居民入住。房署屋邨管理團隊亦正全力協助受影響的廣福邨居民。

過渡性房屋專責小組也立即聯絡所有營運機構，盤點目前可供入住的單位數目，統計出超過1400個單位可供有需要居民入住，涵蓋港九新界。當中，約280個單位為大埔的過渡性房屋項目，包括善導會「善樓」、九龍樂善堂「樂善村」，及房協與港鐵合作的「策誠軒」。 目前「善樓」已有超過40位受影響居民入住，當局正跨部門協作，為有需要的市民提供支援。