「木乃伊」形包裹垃圾塞走火通道 元朗街坊轟鄰居無安全意識 網民獻計對付缺德行為｜Juicy叮

大埔宏福苑上月底一場無情五級大火，燒毀大批居民的家園，傷亡慘重。悲劇發生後，市民的防火意識高企。有元朗街坊近日便在網上發相，公審鄰居沒有安全意識，糊亂棄置大型垃圾，阻塞樓梯走火通道。詳情見下圖及下文：

「木乃伊」形包裹垃圾塞走火通道 元朗街坊轟鄰居無安全意識逐張睇↓↓↓↓

垃圾形狀似短版「木乃伊」

樓主本月2日前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「大型垃圾塞住走火通道，點解啲鄰居可以咁冇安全意識😢」。

相中見到一個形狀似短版「木乃伊」的懷疑包裹垃圾，阻塞大廈走火通道，正正中中的擺放在樓梯中央，擺位相當礙眼。

針對這問題，不少網民建議樓主「同管理處投訴」，並表示「唯有見到就搵管理處」。

網民：呢啲好好🔥㗎🥵

此外，有網民擔憂地認為「呢啲好好🔥（燒）㗎🥵」，甚至有人笑言「咁大嚿，有時會懷疑入面會唔會收埋咗件body（身體）」，「係咪殺咗人？」。

網民接著怒斥「掉得好衰⋯⋯」、「大把人渣令社會人人自危⋯⋯😓😓」、「無性，走火警多得呢班智弱街坊唔少」、「呢啲人真係Ｘ街，自己扔落垃圾房啦」。

以其人之道還治其人之身

另有網民想到以其人之道還治其人之身，建議不如「成嚿放返佢門口」。

還有網民沒好氣稱「第一次見咩，發生咗意外先識驚，之前又唔見大家咁多意見」；於是有人回應「冇辦法，就係知道咗火災時通道阻塞係會致命嘅，所以大家都好好，依家盡量守法同注意互相幫助！👍🏻」。

資料來源：iamgeoffrey_＠Threads

