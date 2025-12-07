「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙｜Juicy叮

大埔宏福苑上月底發生驚天五級大火後，市民聞火色變，對星星之火可以燎原一事相當敏感。有大廈居民自爆樓上住戶有亂拋煙頭惡習，早前更懷疑因此而釀成火災，屋外渠管被「天降」煙蒂燒焦，留下的恐怖龜裂紋觸目驚心。詳情見下圖及下文：

「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶驚到震逐張睇↓↓↓↓

樓主：廁所花灑射水滅火

樓主昨日（6日）在社交平台Threads以「吸煙禍害」為題發帖，留言憶述火警的驚險經過——

「睇到好多人話樓上掉煙頭，自己屋企真係因為樓上掉煙頭火燭‼️嗰日係星期日，如果出咗街，間屋真係玩完，好在當時有人喺屋企，但因為無水喉，得廁所花灑，其實都射咗陣水先滅到火，好在當時天氣唔太乾燥」。

樓主續指「真係好驚，驚到震，因其實嗰個位置係煤氣錶嚟，當時成層都有聞到煙，都出嚟問咩事。滅完火，即刻大聲鬧樓上，條茂利嗰晚仲要唔忿氣淋水落嚟！！」。

樓主補充「試過有一日，喺去緊廁所嗰時，被佢淋到水㗎！！其實佢都掉咗十幾年，隔離屋都鬧咗佢十幾年......我自己後來搵嘢去擋，所以唔知佢無再掉定擋到啦」。

樓主：真係精神好緊張

接著，樓主爆料指「呢件事加上半年前，嗰層都發生過半夜走火警，真係燒死咗人，有一段時間我真係唔敢瞓，聽到警鐘、消防車或者異味，都會即刻望下聽下」。

樓主無奈地稱「真係精神好緊張......本來今年叫好啲，點知😮‍💨，呢幾日又是一有聲就會四圍睇睇，本身樓上食煙都已經被逼吸二手煙，四方八面咁攻入屋，唔知佢係咪行嚟行去咁食......」。事主在回應欄進一步透露，「佢仲要嗰晚淋水覺得佢無錯」。

網民斥離譜提議報警

雖然帖文並無提及事發地點，但因應事主的遭遇，網民身同感受提出各式看法。有人建議事主先釐清對方身份，指出：「租客定業主？如果租客就通知業主趕佢走，火燭起嚟佢間屋都冇埋。如果業主，裝Cam（攝錄鏡頭）告佢高空擲物」。

有網民則直接提議「報警，叫阿Sir執起（煙蒂）驗DNA！離譜」，希望透過法律途徑追究責任。另有網民提出應對方法：「電梯貼紙條加照片」、「放大盆水在那個凹槽，水裏面放鹽才不會長蚊子，丟下來至少能滅火」。

有網民進一步提出：「可唔可以執啲煙頭拎去報警？驗DNA告佢謀殺？...至少都可以告個亂掉垃圾？」。有網民更加譴責：「真係咩人可以衰到咁😡？差啲燒咗人屋企，呢啲人真係有報應」。

資料來源：bluebell_raindrop＠Threads

