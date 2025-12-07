大埔宏福苑五級火｜睹物懷舊 災民深情告白：我成長嘅地方 有得返嚟我一定返｜Juicy叮

大埔宏福苑曾是許多家庭歲月生長之處，五級大火無情地改寫了磚瓦的故事，把靜靜藏於牆隙裏的歲月燒成沉默斷章。睹物懷舊，有災民凝視著斑駁的光影，對故居傾訴如嘆息般的深情告白：「我成長嘅地方，將來如果有得返嚟我一定返」。詳情見下圖及下文：

睹物懷舊 宏福苑災民深情告白：我成長嘅地方 有得返嚟我一定返逐張睇↓↓↓↓

樓主：係好掛住呢個我成長嘅地方

樓主日前在社交平台Threads以「宏福苑」為題，轉載街坊拍攝的屋苑舊照發帖，向故居告白——「今日見到有人放咗一啲以前嘅相上網，我真係好掛住呢個我成長嘅地方，有啲人話重建佢都唔會住返呢度，會有陰影，但係我唔會，有得返嚟我一定返」。

回望之際，竟是以為永遠卻已消失的日常。這批舊照，輕輕封印著火災前宏福苑最平凡的白天，是未被驚動的寧靜。那時的陽光，把如今受災嚴重宏昌閣的大門照得溫柔發亮；綠意沿花槽旁流淌，瀡滑梯轉彎處，彷彿還蕩漾著孩童未完的笑聲。

網民：睇得出你好愛個屋苑

有網民感嘆「睇得出你好愛個屋苑，會同屋苑周圍影相」。樓主澄清「唔係我影，係啲街坊，不過我都好愛呢個我出世成長嘅地方」。有網民感同身受地回應「有啲明白你感受，我細個一樣基本上係喺同一個地方成長，大個咗屋企人話搬屋都幾傷心。保重」。

旋轉瀡滑梯最吸睛

因應樓主對屋苑的深情，有網民提到「我上網睇見有啲倖存者受訪都想返嚟呢個地方住，其實未必如網民所講唔想返嚟呢個地方，當然返嚟呢個地方住唔一定指要住返呢座大廈，可能指拆咗佢重建，雖然大廈唔同咗，但都會想返呢個Area（區域），想同其他街坊互相支持」。

照片中的旋轉瀡滑梯相當吸睛，有網民指「個瀡滑梯咁斜好似有啲危險」，但樓主卻稱「就係咁先好玩，全香港都再冇第二條」，有網民附和「我年代細個大把係依啲梯，好玩」。接著有網民鼓勵樓主「加油，保重」，並轉載更多舊相的連結予樓主回味。

資料來源：pilot_gates44＠Threads

