大埔宏福苑五級火｜女義工熱心幫災民砌地板 累極自嘲體弱 網民感激：「地板超人」多謝付出｜Juicy叮

大埔宏福苑上月26日發生五級大火，燒毀居民的安樂窩。隨著時間過去，受災居民逐漸由庇護中心遷到安置居所；出手幫忙的義工們，也把工作範圍伸延至災民的新居，有人甚至做起裝修工作來。詳情見下圖及下文：

女義工熱心幫災民砌地板 累極自嘲體弱 網民感激：「地板超人」多謝付出逐張睇↓↓↓↓

樓主：幫災民做義工砌地板

一名女義工昨日（7日）在社交平台Threads發帖，留言自嘲體弱「幫受災人士做義工砌地板，砌咗成日，一瞓醒不得了，我由條頸、雙手連手掌、屁股、雙腿、背脊，全身痛🤣」。

樓主接著生動地補充「我得塊面、肚腩、腳板冇痛，而家成個機械人咁，並感慨原來做義工都要練體能先做到」。

面對網民對其義舉的感謝之聲，樓主在留言欄補充，「大家唔使多謝我，呢啲係正常香港人會做嘅事，我原本係想表達自己身體咁差，幫完一日，第二日已經冇能力再去幫手好冇用😂」；她並呼籲「大家繼續關注事件，幫到就幫，唔好俾件事慢慢沉咗底」。

網民：辛苦你，地板超人

大受打動的網民感激樓主之餘，同時大讚：「辛苦你，地板超人」、「多謝你嘅付出」、「你們唔只係有體能，仲有善良的心。感激義工們多日的辛苦！」、 「辛苦晒，你哋真係好好，好彩有你哋喺度」、「辛苦晒，休息多啲，飲多啲水，食得健康啲」、「如果你無幫佢哋，而家痛緊嗰個就係佢哋」。

除了感謝，不少網民還對樓主的「周身痛」提出建議及支援。有人提供舒緩方法，如「沖涼浸鹽水浴幾好㗎，舒解疲勞」；有網民笑言「恭喜你！你運動成功，所有痛嘅位置都用到力啦！好好沖個熱水涼舒緩下。多謝你幫手做義工。祝平安」。

另有人願意送出舒緩產品，表示「要錫住自己先可以持續幫助其他人，btw（順便提一句）我可以俾一支局部止痛按摩滾珠你試試」。更有網民幽默地稱「做gym（健身）要俾錢添呀，賺咗唔好周圍同人講」，把這些辛勞看作是「鍛鍊體能」的回報。

還有人認為「做義工都係自我鍛練同學習下同人相處，同自己相處☺️ 都係生活技能」。

資料來源：lawsiubing＠Threads

