人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮

有外賣員今日（10日）凌晨在社交平台發文，指有人竟拿大埔宏福苑火災做惡作劇，深夜以災場地址叫外賣「現金單」，惡作劇者更在聊天室表示「係單位入面好肚餓」，事件引發網民公憤，怒轟惡作劇者「涼薄」、「人渣」！

面對這張「擺明玩嘢」的外賣單，這位醒目的外賣員最後用一招完美化解。

人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員一招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心↓↓↓↓

事發在昨晚11時許，樓主如常接單，但下一秒卻被訂單內容「嚇親」，從樓主上載的App截圖可見，有客人從大埔富善邨的一間快餐店，點了包括一份價值188元的「炸雞三人餐」、總額約二百多元的外賣。然而，最令人髮指的是，送餐地址竟直指早前發生致命火災的「宏福苑宏新閣」一個單位。

更惡劣的是，這惡作劇是一張需要「現金到付」（Cash On Delivery）的大額訂單，外賣員要送達現場後，才向客人收取現金。

「淨係喺chat room係咁話係單位入面好肚餓」

面對這種極度涼薄的惡作劇，樓主在帖文中寫道：「唔該唔好攞呢啲嘢講笑。」樓主表示，曾嘗試致電該名客人，但電話一直無人接聽，而對方竟在App內的聊天室中不斷傳來訊息，聲稱「係單位入面好肚餓」。

樓主在與網民的對話中坦言「接單果吓嚇親」，並道出了自己的困境：「呢一個係現金單，交收嗰陣要收現金，如果㩒已送達係會搞到我冇咗幾百蚊。」換言之，惡作劇者可能是看準了這一點，想讓外賣員進退兩難，白白浪費時間之餘，還可能要倒貼金錢。

面對這個困局，樓主冷靜處理，立即聯絡官方客服，他將整個情況向外賣平台客服反映，雖然過程花了10分鐘，但最終成功取消了這張惡意訂單，他事後直斥惡作劇者「簡直浪費我時間」。

網民齊轟：攞悲劇玩外賣員 正人渣！

事件曝光後，網民紛紛留言炮轟該名惡作劇者，留言區充滿了「正人渣」、「CLS」、「白卡以為自己好Ｘ幽默」等憤怒的聲音。

有網民指出：「座數應該都唔係用數字顯示囉，明顯係出嚟玩，如同畜牲無別。」另一位網民亦補充：「宏新係C座，而第5/E座係宏泰」，證實惡作劇者是胡亂編造地址，存心消費悲劇並戲弄外賣員。

網民紛紛批評以宏福苑火災「單嘢開玩笑本身已經差到極致」，「CLS 真心有L病......重要攞火災單位叫外賣現金單！完全冇後果！重要電話唔聽係Chatroom講係入面好肚餓，做人唔好咁啦。」

不少網民認為這種玩笑毫無底線、極不尊重死者，批評「呢d on9當有趣，完全當大埔火災當係笑話、0尊」、「做埋呢啲嘢會有報應」，有網民建議樓主報警處理，並向平台投訴，務求讓該用戶被永久停權。

