大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司｜Juicy叮

大埔宏福苑五級火災不僅奪走了無數家園，更讓許多災民面臨額外的損失。一名原已預訂大門的宏福苑居民，因單位在火災中被毀導致「無屋可裝」。在時空錯配下，涉事的木門公司人情味滿瀉，答允全單退款，獲網民大讚是良心公司。詳情見下圖及下文：

預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款逐張睇↓↓↓↓

預約12月6日宏福苑裝大門

居宏昌閣的樓主昨日（7日）在社交平台Threads上載Whatsapp對話截圖發帖，無奈地留言指「本來一早預約咗12月6號喺宏福苑裝大門，大門做好咗，但已經無屋可以裝」。

樓主續稱「因為之前係一次過俾錢嘅，所以好厚面皮咁問木門公司可否退回部分金額，星期五（5日）收到木門公司回覆，會全數退回俾我哋，多謝木門公司老闆及所有員工幫忙」。

店家：略盡綿力幫下手

在對話截圖中見到樓主向店家查詢：「你好，因為預期宏昌閣單位的損壞情況可能好嚴重，而極可能需要重建，未必可以短時間安排安裝，想了解可以如何處理，因為需要處理之後經濟生活問題，想了解可唔可以退回部分金額，希望你可以跟公司了解一下，謝」。

對方回應「早晨，絕對明白你嘅情況，咁樣比少少時間我，我幫你同公司商量一下尋求一個最合適嘅方案可以幫到你，好嗎？」。

樓主：「好的，唔該您」。

店家之後答覆樓主：「想同你交代返個情況，我哋已經內部討論過明白你嘅情況比較特殊，所以我哋公司都希望可以略盡綿力幫下手，老闆應承可以全單退款俾你哋，希望你哋可以順利渡過當刻嘅難關，謝謝！」。

樓主：「收到。謝謝，幫我多謝老闆」。

樓主：真心多謝呢間公司

樓主在回應網民提問時透露，光顧的木門工程公司位於荃灣德華街，並留言解釋「我出post（發帖）除咗抒發自己情緒，亦都係想真心多謝呢間公司，想俾大家知道其實香港人好有愛」。

木門公司的暖心舉動感動網民，紛紛作出讚揚。許多網民感受到香港人情味，表示「我睇到呢個post只係感受到大難當前，香港人好有人情味」。

網民：木門公司老闆好好

對於木門公司，網民不吝讚美，稱讚其「好商家，祝生意興隆」，並希望「佢嘅善心帶來更多生意👍🏻✨」，同時祝福「老闆好好👍🏻，希望樓主都可以好快有返個家」。

有網民指出，在災難面前，社會各界展現出善意，「面對災難，好多人都好善心」。不少網民推薦該公司，稱其為「良心公司，大家可以多啲幫襯！」，並讚揚「好老闆好員工👍」，祝願「木門工程生意興隆，善有善報🙏🏻」，認為「好公司一定長做長有」。

網民：看到人間有情

更有網民感嘆：「我看到人間有情，好感動建材公司竟然咁有暖心，謝謝木門老闆及員工仝人」。對於退款行為，網民認為「肯退已經要讚！人家肯幫忙！都應該表揚！」，「咁處理已經好有人情味👍」。

一名網民總結：「明明係一單普通買賣，因為一場災難變得咁揪心。最令人佩服嘅係木門公司嘅回應：唔止退、仲係全額退。呢種不計較、純粹想幫人的善意，先至係香港最美嘅部分」。

資料來源：sswirll＠Threads

