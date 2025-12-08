大埔宏福苑五級火｜新舊街景對照 網民仰望焦黑「遺骸」：無語問蒼天｜Juicy叮

大埔宏福苑五級火災過後，燒焦的大廈像一座被光陰遺忘的黑色雕塑，在海旁無聲的站著。曾經的熙攘如今沉入地底，整個社區像一齣被按下靜音的電影，未完的對白戛然而止。

有區外市民日前「終於去了大埔一趟」，仰望大廈焦黑的「遺骸」，親身感受到那份陽光中風仍是冷的死寂肅殺。有網民連隨上載事發前的同角度街景，新舊照並置的瞬間，同一片天空下，一樣的樓宇，同樣的道路，卻一切仿如隔世，如同突然中斷的昨日。詳情見下圖及下文：

大埔宏福苑五級火｜新舊街景對照 網民仰望焦黑「遺骸」：無語問蒼天逐張睇↓↓↓↓

樓主：整個住宅區死寂肅殺

樓主前天（6日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言「今天終於去了大埔一趟，最震撼的不是怵目驚心的焦黑，而是整個住宅區的死寂肅殺」。樓主續指，「來的人都舉頭望著那幾座冷冰冰的遺骸，彌漫一種無語問蒼天的氣氛。陽光中，風仍很冷」。

網民對此感同身受，有人精闢地點出：「無語問蒼天！這幾個字形容得相當好！ 藍天白雲下更添感慨......」。有人則以「好末世」來形容現場的氛圍，並祝願「加油香港」。

網民：離遠已感到哀傷

另有網民表示，看著那一片焦土，心頭湧現的是「離遠已感到哀傷」。一名網民分享與樓主相同的感受：「你呢句講中咗我想講，我今晚都終於去咗一次，真係好沉重嘅氛圍」，並感受到現場「殘留著太多嘅怨氣」。

甚至有駕車經過的網民直言「我揸車經過個心都好唔舒服」，更有甚者形容「夜晚凌晨揸車經過屋苑，吐露港高速公路入去完善路嗰段，仲恐怖呀，好似一個大型黑洞咁」，「夜晚揸車靠近屋苑，仲恐怖呀，好似一個大型黑洞咁」。

網民：每次經過見到都心悒

不少網民表達了難過與哀痛：「心很痛！為甚麼會咁😢😢😢」，「好難過，好心酸😔」，「每次經過見到都好心悒」，並為逝者「默哀🙏🙏」。

更有網民指出，宏福苑本是「大埔迎接來客嘅大門」，如今卻「變咗壓在香港人心頭嘅大石」，認為「香港人不會忘記呢個傷痛」。

資料來源：masa_jan_pp＠Threads

大埔宏福苑曾是許多家庭歲月生長之處，五級大火無情地改寫了磚瓦的故事，把靜靜藏於牆隙裏的歲月燒成沉默斷章。睹物懷舊，有災民凝視著斑駁的光影，對故居傾訴如嘆息般的深情告白：「我成長嘅地方，將來如果有得返嚟我一定返」

