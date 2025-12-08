後樓梯燒衣勁猛火 大叔懶理旁人苦勸 揚言燒埋今日唔燒 兇管理員：唔好淋熄佢｜Juicy叮

大埔宏福苑五級火是一場大火無情的血的教訓。一位大叔卻似乎無視火災風險，在後樓梯燒衣紙，被斥責時僅拋下一句「燒埋今日唔燒」，轉頭更加怒喝管理員，表明「唔好淋熄佢」。詳情見下圖及下文：

後樓梯燒衣勁猛火 大叔懶理旁人苦勸 揚言燒埋今日唔燒 兇管理員：唔好淋熄佢逐張睇↓↓↓↓

樓主：無藥可救、四處遺禍

樓主前日（6日）在社交平台Threads轉載短片發帖，批評片中在後樓梯燒衣紙的大叔「無藥可救、四處遺禍」，感慨「敏感時期（宏福苑五級大火後不久）仲搞啲咁嘅嘢」。樓主及後在回應欄補充，「Sorry（對不起）唔記得講係群組轉發，我非當事人。嬲得滯唔記得補充返。🙏🏻🙏🏻

短片長約1分06秒，現場為一棟大廈9樓的後樓梯梯間，防煙門半開著。穿背心的大叔正以化寶桶燒衣紙，鐵桶內火光熊熊，火舌一度升至人咁高；大叔身旁的白衣男，相信是接報道場處理的管理員。

女子喝停：唔可以咁樣㗎

短片中，聽到一名女子在怒斥大叔，直指「唔可以咁樣㗎......拿你再要咁樣，我真係報警㗎喇」。女子續批評「仲要咁樣行開咗個火，頭先」。

大叔指著火種回應，稱「我睇住佢燒㗎」，女子於是訓斥「你睇住都唔可以㗎」，大叔為息事，揮一揮手揚言「燒埋今日唔燒」。

此時，提著膠桶的管理員建議淋熄火種「我幫你淋返熄佢」，但大叔提高聲調阻止，稱「唔好淋熄佢」。

女子：唔可以咁樣鬧管理員

此情此景，管理員無奈地回望疑似正在拍片的女子，女子看不過眼反駁大叔，稱「拿，可以咁樣㗎，你大聲，就唔可以咁樣咁樣鬧管理員呀」。

接著，大叔拿起化寶盆旁的長鐵枝翻動衣紙，現場白煙滾滾。女子續稱「嗱，我有晒影片，我真係會報警㗎，你再咁樣。有咁大嘅教訓（宏福苑五級大火）你都唔聽！」。最後，大叔揚手似乎示意已完成燒衣紙，管理員表示「我等佢熄咗我先走」。

網民：真是有好多呢類人

有回應的網民留意到現場防煙門半開，指「開住防火門嚟燒，驚死啲煙入唔到人哋間屋」。另有不少人看不過眼大叔的行徑，滿有共鳴並留言分享自身遭遇。

有人憶述，家中長輩「以前都係咁」，但經勸導後已改用「樓下公用化寶爐度燒」。有網民則分享親身經歷，表示「記得隔離屋入伙時，在家中燒嘢仲打開門，成走廊都是煙，當時真是火都嚟埋，即刻打電話俾管理處處理。真是有好多呢類人。」

有在舊樓居住的網民表示：「住舊樓好多呢啲，過時過節⋯⋯走廊就好大陣燒衣味」；有人更遭遇惡劣情況，表示「我個鄰居都會喺走廊燒衣，話佢仲會鬧返我轉頭。同管理處投訴都冇用，仲要長期打開防火門🤬」。

網民怒斥行為如縱火

甚至有網民經歷過因此而走火警，稱「我大廈都試過，有人後樓梯燒紙皮 ，結果火警鐘響，全橦樓走火警」。

面對冥頑不靈者，有人表示：「都只能夠每次打去搵管理處啲人嚟叫得走佢，自己去同佢講，佢係唔聽」。有網民直接批評此行為是「縱火」，認為「燒衣就落街燒啦，喺後樓梯有乜事點算，佢喺度縱火」。

更有網民分享最終解決方案，指出「上次我住嘅大廈都有人喺走火樓梯燒嘢，搞到成座大廈都係煙，有人勸唔掂索性直接報警」。

資料來源：maggieleecf＠Threads

相關熱話：

大埔宏福苑五級火｜女義工熱心幫災民砌地板 累極自嘲體弱 網民感激：「地板超人」多謝付出

大埔宏福苑五級火｜睹物懷舊 災民深情告白：我成長嘅地方 有得返嚟我一定返

「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙

「木乃伊」形包裹垃圾塞走火通道 元朗街坊轟鄰居無安全意識 網民獻計對付缺德行為

大埔宏福苑五級火｜屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心

大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過

屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車

大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得

大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置

地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商

為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截

大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣

宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」

大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護

大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬

大埔宏福苑五級火｜搭港鐵睇大火新聞 廿歲仔流下男兒熱淚 網民同悲：哭，不代表軟弱

大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期

大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應

大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕

大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該

大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契

大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛

大埔宏福苑五級火｜港鐵女乘客為巨災落淚 獲好心人遞紙巾安慰 對望之間一切盡在不言中

大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄

大埔宏福苑五級火︱女子救兩貓離險境 傳授實用寵物撤離方法 欲哭無淚：發咗場超級世紀噩夢

大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛

大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」

大埔宏福苑五級火︱火場勇救九貓一狗 消防員被高溫燻紅了臉照片熱傳 網民感激不放棄每個生命：英雄！