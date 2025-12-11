9大議程網上曝光！宏福苑業主立案法團下周三開會 將匯報火災前消防系統狀況｜Juicy叮

大埔宏福苑發生大火慘劇，引起全城關注，宏福苑業主立案法團將於下周三（17日），召開火災後首次全體委員會議，網上流傳會議9大議程，當中由管理公司進行的多項匯報，包括火災前消防系統的狀況，預計成為是次會議的焦點。

9大議程網上曝光！宏福苑業主立案法團下周三開會 將匯報火災前消防系統狀況↓↓↓↓

多個社交平台今日（11日）流傳宏福苑業主立案法團召開會議的通告，通告於昨日（10日）發出，羅列9大會議議程，內容圍繞火災前情況、火災後續處理及屋苑管理事宜。當中第四項議程，即由管理公司就多個項目作出匯報，最受外界關注。

管理公司屆時會在會上匯報的細項包括：

(1)火災前消防系統的狀況

(2)各類保索償進度

(3)災後日常工作安排及每月開支預算

(4)匯報所有屋苑帳目資料

管理公司多項匯報成焦點

此外，第五及第六項議程亦是重點，內容涉及由義務律師講解，如何處理大維修工程承辦商及顧問公司合約的建議及後續安排。會議亦將議決把終止相關大維修工程承建商及顧問公司合約的議案，交由業主大會進行表決。

其餘議程則包括悼念儀式、主席報告、財務報告、由市建局代表報告各項津貼安排，以及議決舉行特別業主大會事宜。

該份通告顯示，宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會，定於12月17日（星期三）晚上7時30分，假座太和鄰里社區中心禮堂舉行會議。法團註明會議將在官方Facebook專頁上進行直播。

僅限業主列席 官方FB直播

通告亦指，現場席位僅供屋苑業主列席，由於座位有限，將以先到先得形式安排，會議最後亦設有列席業主發問環節。

會議消息傳出後，隨即引起居民在網上討論，有居民在社交平台留言已準備在會上提出質詢，表示急切希望了解：「為什麼要終止合約？終止與否分別有何影響？此舉會否影響業主日後追討賠償的權利？」等問題。

