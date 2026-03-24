伊朗局勢｜傳美伊最快週四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普稱美伊對話「富有成效」 暫緩攻擊能源設施5天)

行動代號「史詩怒火」

3月25日最新消息：

04：18

據美媒報道，美國白宮發言人駁斥，總統特朗普發帖公布推遲打擊伊朗電廠的前15分鐘，有人疑涉透過內幕交易狂賺的質疑。

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03：55

美國總統特朗普周二（24日）在白宮主持國土安全部長宣誓就職儀式時聲稱，伊朗向美國送上一份價值連城的「油氣大禮」，並指德黑蘭已同意「永不擁有核武器」。特朗普形容美軍目前在德黑蘭上空「行動自由」，並指伊朗原有的領導層已被「清除」，局勢實質上已發生「政權更迭」。

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03：12

美媒報道，國防部將增派陸軍第82空降師及海軍陸戰隊赴中東。

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02：04

美媒AXIOS網站報道，美國與伊朗可能最早在週四舉行高級別會談。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）周二（24日）公開表態，願意主辦這場具有決定性的會談；美國總統特朗普隨後轉發相關貼文。

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01：30

美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（24日）引述伊朗消息人士證實，美國與伊朗近期確實存在「接觸」，但強調目前尚未達到全面談判的階段。報道又指，德黑蘭方面願意聽取能維護其國家利益且「可持續」的停戰方案。

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00：18

以色列國防軍表示，已擊斃伊朗駐黎巴嫩的聖城軍官員穆罕默德·阿里·庫拉尼。以軍稱，穆罕默德·阿里·庫拉尼負責推進「由伊朗情報官員指揮的恐怖襲擊」。

3月24日最新消息：

23：57

半島電視台引述伊朗革命衛隊海軍報道，一艘名「賽琳號」（Celine）的集裝箱貨船，因未持有通過霍爾木茲海峽的許可證，已將其強制驅離。

22：45

中共中央政治局委員、外交部長王毅24日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話，希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。

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22：30

菲律賓總統馬可斯周二（24日）宣佈，全國進入能源緊急狀態。



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21：08

據伊朗塔斯尼姆通訊社消息，3月24日，伊朗總統府通信副主任穆罕默德·塔巴塔巴伊宣布，經最高領袖批准，並根據總統令，穆罕默德·巴蓋爾·佐爾卡德爾（Mohammad Baqer Zolqadr）被正式任命為最高國家安全委員會秘書，以接替拉里賈尼。



12：30

針對美國總統特朗普稱5天內與伊朗達成協議，以色列總理內塔尼亞胡表明，談判期間以軍會繼續打擊伊朗，並指特朗普向他表示，可通過達成協議實現對伊朗的戰爭目標。

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11：43

以色列總理內塔尼亞胡當地23日晚在視頻講話中說，自己「在任何情況下都將捍衛以色列的根本利益」；以色列將摧毀伊朗的導彈計劃和核計劃，並重創黎巴嫩真主黨。內塔尼亞胡還透露，以色列日前「清除」了兩名伊朗核科學家。

11：00

英美傳媒周一（23日）引述2名美國政府官員報道，特朗普政府正悄悄評估將伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為潛在的合作夥伴，甚至是未來的伊朗領袖。美國總統特朗普較早前暗示，已與伊朗內部「非常可靠」的人物接觸，並表示在德黑蘭與華府進行外交談判期間，將針對伊朗電廠與能源基礎設施的所有軍事打擊延後5天。但卡利巴夫公開否認與美方有任何接觸，並指控所謂「談判」純屬假新聞，目的是操縱全球金融與石油市場。

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09：30

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引德黑蘭省應急部門數據報道，自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，伊朗首都德黑蘭市所在的德黑蘭省有430處地點遭到空襲，造成636人死亡、6848人受傷。

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09：01

據伊朗法爾斯通訊社24日報道，美國和以色列襲擊了位於伊朗中部伊斯法罕和西南部霍拉姆沙赫爾的兩處能源基礎設施。報道說，位於伊斯法罕的天然氣公司大樓和天然氣減壓站遭襲擊，部分設施和周邊住宅受損。位於霍拉姆沙赫爾電廠的天然氣管線也成為襲擊目標，但未造成人員傷亡。

09：00

美國《紐約時報》報道，五角大樓正考慮從陸軍第82空降師抽調一支約3000人的作戰旅，以支援對伊朗軍事行動，可能會用於奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島。

07：53

據美國《華爾街日報》報道，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊及其搭乘的兩棲戰艦將於27日抵達中東地區。報道指出，這一天正好是美國總統特朗普為伊朗「開放」霍爾木茲海峽而重新設定的最後期限。

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06：49

伊朗伊斯蘭革命衛隊24日凌晨宣佈，發動「真實承諾-4」行動第78波攻勢，使用「伊馬德」「卡德爾」等導彈和無人機，對以色列埃拉特、迪莫納和特拉維夫以北的目標以及中東地區部分美軍基地進行打擊。伊斯蘭革命衛隊又指，革命衛隊和民兵武裝「動員窮人組織」的主力部隊尚未投入戰場，一旦在必要時出動，戰鬥將更加激烈，「敵人難逃險境」。

06：10

伊朗方面表示，伊朗軍隊日前摧毀了一艘美國方面的油輪，但未提及油輪具體信息、襲擊時間和地點。美國方面對此暫無回應。

巴基斯坦：願為美伊談判提供場所

05：50

巴基斯坦外交部發言人表示，如果伊朗與美國均有談判意願，巴基斯坦可隨時爲談判提供場所。

美媒：美方或視伊朗議長為合作夥伴

05：33

美國Politico：特朗普政府正評估把伊朗議會議長加利巴夫列為潛在合作夥伴，甚至是未來伊朗領導人的可能性。

05：11

美國總統特朗普當地周一（23日）於田納西州孟菲斯發表講話，聲稱美、伊雙方正就一項包含「15點框架」的停火協議進行密集磋商。

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04：45

伊朗高級官員莫赫森·雷扎伊稱，戰爭將持續，直到所有損失都得到補償，所有經濟制裁被解除，並確保美國不會干涉伊朗事務。赫森·雷扎伊警告說：「如果我們的基礎設施被攻擊，那就不再是「以眼還眼」——而是「以頭還眼」；你將會癱瘓」。

03：30

伊朗德黑蘭急救中心負責人表示，自美國和以色列竹打擊伊衝以來，德黑蘭共有430處地點遭到襲擊，共造成636人死亡，6848人受傷。

特朗普：非常有意向與伊朗達成協議

02：04

特朗普接受美國媒體採訪表示，美方「非常有意向與伊朗達成協議」，而他對能夠達成「某些實質性成果」抱有希望。

01：55

半島電視台報道，伊朗高級官員表示，為緩解緊張局勢，德黑蘭與美國透過第三方埃及和土耳其，進行了「善意的溝通」；而美方仍拒絕接受兩個基本條件——支付賠償和承認對伊朗的侵略。伊朗高級官員強調，特朗普無權對談判施加條件或設定截止日期。

以媒：特朗普政府冀4月9日前結束戰爭

01：46

據以色列媒體引述消息指，特朗普政府已將4月9日定為結束戰爭的目標日期。

美媒AXIOS報道，美國副總統萬斯週一（23日）上午與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論了與伊朗展開談判的細節。

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00：38

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，在「真實承諾4」行動第77波打擊中，伊朗對中東地區多處美軍基地及以色列目標發起攻勢，其中包括科威特的阿里薩利姆空軍基地、沙特的蘇丹王子空軍基地，以及阿聯酋的宰夫拉空軍基地。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令穆薩維在社交媒體上發文表示，當前戰鬥將持續進行，直至實現國家和民族目標。

以媒：美伊將在伊斯蘭堡會談

00：14

美媒Axios報道， 美國總統特使威特科夫與總統特朗普的女婿庫什納正與伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫進行談判。不過，伊朗塔斯尼姆通訊社等媒體其後報道，伊方否認卡利巴夫正在參與與美國方面的談判。

此外，報道引述一名美國消息人士稱，過去兩天，土耳其、埃及和巴基斯坦三國的外長，分別與美國美國總統特使威特科夫和伊朗外交部長阿拉格齊舉行了會談，冀促成結束戰事。

以色列媒體亦報道，本週晚些時候，伊朗和美國副總統萬斯將於本周稍後日子，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行會談。

伊朗外交部：美國想談判結束戰事 伊方未有回應

00：02

伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述伊朗外交部發言人報道，近日收到友好國家的信息，暗示美國請求通過談判結束戰爭，但伊方未作回應。發言人又指，伊朗關於霍爾木茲海峽的立場以及結束戰爭的條件沒有改變。

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3月23日最新消息：

23：43

美國總統特朗普表示，美國與伊朗進行了良好且富有成效的對話，可能會「徹底解決這場戰爭」，美方對伊朗電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊將延後5天。然而，伊朗半官方媒體法斯通訊社報道稱，伊朗「從未與美國進行直接或間接的溝通」。

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