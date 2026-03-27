伊朗局勢｜伊朗點名這六國船隻可過霍峽 據報擬立法徵收200萬美元「過路費」

中東戰火持續蔓延，全球最重要的能源運輸動脈霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）成為地緣政治博弈的暴風眼。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於當地周三（25日）表示，霍峽僅對敵對國家封閉，他點中、俄、印等六國船隻可安全通行。與此同時，消息指伊朗議會正草擬法案，擬對通過海峽的船隻徵收高達200萬美元（約1,560萬港元）的「過路費」，但目前未知具體詳情，包括是否在停火後才實施。

阿拉格齊：美國阻封霍峽失敗

阿拉格齊接受國家媒體訪問時直言，是美國迫使伊朗展示對海峽的實際掌控權。他諷刺指：「美國以為伊朗是在虛張聲勢，以為我們沒有勇氣付諸行動，但伊朗做到了。」他更強調，儘管美國動用全部能力試圖阻止伊朗封鎖海峽，但最終以失敗告終。

伊朗外長阿拉格齊點名六個國家的船隻可通過霍峽。

伊朗外長阿拉格齊點名六個國家的船隻可通過霍峽。

對於海峽現況，阿拉格齊重申並非完全關閉，而是「只對敵人及其盟友關閉」。他解釋，由於該區域目前被視為「戰區」，伊朗沒有理由放行敵對勢力的船隻。他開列了一份「安全名單」，明確指出中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克、印度及孟加拉等國的船隻，在與伊方協調下可獲准安全通行。

擬立法收天價通行費 制度化「非正式收費」

就在海峽航權劃出地緣界線之際，《彭博》引述伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗議會正起草一項新法案，擬正式對尋求安全通過海峽的船隻徵收費用，金額據報高達200萬美元。

消息人士透露，該立法預計於下周完成，旨在從法律層面確認伊朗對霍爾木茲海峽的監管權。事實上，航運業此前已傳出存在「非正式收費安排」，即透過中介向船隻收集人員、貨物及航程等敏感資訊，並收取不一的費用；而新法案若通過，將令這套機制走向制度化。

不過，立法的具體內容未明朗化，未知是針對所有通過霍峽的船隻，還是指定向某些國家的船隻收費。

全球能源命脈受阻 布油一度衝破104美元

霍爾木茲海峽承載全球約五分之一的石油與天然氣貿易，一旦通行受阻，全球能源市場隨即劇烈震盪。受封鎖消息影響，國際油價近日明顯波動，布蘭特原油一度飆升至每桶104美元，美國西德州原油（WTI）亦在90美元高位徘徊。

市場分析指出，隨著每日數百萬桶原油運輸受挫，不僅原油成本上漲，連帶柴油、航空燃油等精煉產品價格亦同步飆升，這對高度依賴中東能源的亞洲國家衝擊最為顯著。