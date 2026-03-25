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中東局勢｜伊朗拒絕美國停火方案 提「5點反提案」 包括堅持霍峽主權

即時國際
更新時間：23:40 2026-03-25 HKT
發佈時間：23:40 2026-03-25 HKT

美伊和平進程再起波瀾。伊朗國營電視台（Press TV）周三（25日）引述官方消息指，德黑蘭已正式拒絕由巴基斯坦轉遞的美國停火「15點協議」，以及表明會繼續在中東地區發動「猛烈打擊」。報道又引述官員稱，伊朗向美國和以色列反向開出五項停火條件，包括要求美國支付戰爭賠償及承認伊朗對霍爾木茲海峽的主權。

伊朗開出五大反建議　堅持海峽主權及賠償

伊朗官方透過英文頻道 Press TV 表示，「當伊朗決定這樣做，且其自身條件得到滿足時，戰爭才會結束」，並揚言將繼續在美、以目標發動「猛烈打擊」。德黑蘭提出的「五點反建議」包括：

  1. 停止暗殺行動： 要求停止針對伊朗官員的殺戮。
  2. 安全保證： 確保未來不會再有針對伊朗的戰爭。
  3. 戰爭賠償： 要求美方賠償因戰爭造成的各項損失。
  4. 結束敵對： 全面停止軍事敵對行為。
  5. 海峽主權： 承認伊朗對霍爾木茲海峽的「主權行使」。

由於伊朗堅持控制全球能源命脈霍爾木茲海峽，並要求經濟賠償，外界預料相關條款將極難被白宮接受。

聯合國秘書長痛斥衝突失控 開戰三周逾2500人喪生

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周三發表嚴厲聲明，形容目前的戰事「已突破了領導人所能想像的極限」。他點名要求美國及以色列停止戰鬥，指出平民傷亡正不斷攀升，全球經濟衝擊日益嚴重；同時他亦向伊朗喊話，要求其停止攻擊鄰國。

根據最新數據，這場開戰逾三星期的衝突已造成逾 1,500 名伊朗人、1,000 名黎巴嫩人喪生，美軍亦有 13 人殉職。古特雷斯已宣佈任命私人特使，領導聯合國的斡旋工作。

埃及不放棄斡旋　續與美伊雙方保持接觸

儘管伊朗暫時關上協議大門，但中東另一重要調停者埃及表示將繼續努力。埃及外長阿卜杜拉提（Badr Abdelatty）周三在開羅表示，埃及支持美國總統特朗普總統的和平倡議，並透過與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）的單一渠道保持溝通。

阿卜杜拉提強調，「歷史教訓告訴我們，軍事手段並非答案」。他認為只要雙方具備政治意願，仍有機會達成折衷方案。

目前，美軍第 82 空降師及海軍陸戰隊正持續向地區部署，以色列對德黑蘭的空襲亦未見停止。隨著特朗普設定的「五天觀察期」接近尾聲，若外交談判未能取得實質進展，美軍會否如期在周末對伊朗能源設施發動大規模打擊，將成為全球關注的焦點。

 

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