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伊朗局勢｜美年輕人無視戰火 以為與伊拉克打仗 倡派比堅尼女郎色誘敵軍

即時國際
更新時間：05:28 2026-03-26 HKT
發佈時間：05:28 2026-03-26 HKT

美、以與伊朗的戰事已持續近四星期，中東局勢動盪導致全球能源危機，然而美國年輕一代似乎對國家面臨的軍事衝突毫無察覺。霍士新聞（Fox News）近日在沙灘訪問多名享受春假（Spring Break）的年輕人，受訪者不僅對國際局勢一竅不通，甚至將敵對國家名字搞混，離譜答案令主持人頻頻「反白眼」。

國家大事與我無關　少女稱「明天穿哪件比堅尼」最重要

在陽光與海灘的映襯下，主持人詢問受訪青年目前美國面臨的諸多問題中，哪一個對他們最為重要。一名身穿比堅尼的女孩不假思索地回答：「明天穿哪一件比堅尼泳衣。」

當被問及美國目前正與哪個國家交戰時，另一名女孩語氣堅定地表示美國正與「伊拉克」（Iraq）打仗，顯然將目前開戰的「伊朗」（Iran）與昔日的戰場所混淆。主持人隨後追問是否知道委內瑞拉的地緣位置，該女孩竟反問：「不是在西班牙嗎？」離譜程度令主持人當場反白眼並直接糾正：「不是。」

不識哈梅內伊為何人　美民間關注度呈斷層

對於引發今次大戰的關鍵事件——伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）遭美、以空襲擊殺，受訪青年均表示聞所未聞。甚至有人坦言從未聽過「Ayatollah」（阿亞圖拉，什葉派最高神職人員稱號）這個詞彙。

當話題轉向美國應如何對敵時，年輕人的回應更顯荒誕。有人提議美方應派遣「比堅尼女郎」前往伊朗實施「色誘」政策；一名女孩更自告奮勇表示，自己可以去跟敵方「調情」，令對方放下戒心，從而化解軍事危機。

儘管特朗普正考慮增派數千名空降部隊及海軍陸戰隊赴中東，且美軍已出現13名士兵殉職，但這場被稱為「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）的戰爭，在美國部分年輕群體中顯然缺乏存在感。

分析指出，這種對國際事務的極度冷漠，反映出美國社會在資訊接收上的嚴重斷層。當亞洲多國因油荒陷入停擺、全球能源價格飆升之際，這批身處和平腹地的年輕人依然沈醉於享樂，與前線戰火紛飛的慘烈形成強烈對比。

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