伊朗局勢｜特朗普：伊朗允永不擁核武並「送美國一份能源大禮」

美國總統特朗普周二（24日）在白宮主持國土安全部長宣誓就職儀式時聲稱，伊朗向美國送上一份價值連城的「油氣大禮」，並指德黑蘭已同意「永不擁有核武器」。特朗普形容美軍目前在德黑蘭上空「行動自由」，並指伊朗原有的領導層已被「清除」，局勢實質上已發生「政權更迭」。

特使會談成謎 特朗普三緘其口

特朗普在講話中興奮地表示，美國於周一（23日）收到一份來自伊朗的「驚喜禮物」，並於周二（24日）送達。他形容這份禮物價值「驚人（tremendous amount of money）」，但拒絕透露具體細節，僅稱與「石油、天然氣及霍爾木茲海峽」有關。

特朗普認為，這一舉動顯示美方正與「正確的人」打交道，對方展現出極強的合作意願及渴望達成協議的態度。

談及最核心的核武問題，特朗普宣稱，伊朗已同意永不發展核武器，包括停止所有鈾濃縮活動。他強調：「這是一切談判的起點。他們正在跟我們談，而且談得很理性（talking sense）。」

在軍事對抗方面，特朗普展示了極度強硬的姿態。他直言美軍目前在德黑蘭上空「行動自由（roaming free）」，美方具備隨時採取行動的能力。他指，美軍此前的軍事打擊已成功削弱伊朗的導彈發射能力及防禦體系，令美國在談判桌上處於極度有利的位置。

特朗普更在講話中指，伊朗原有的領導層已悉數消失（all gone），「沒人知道該找誰談話」。他形容當前的局勢可以被視為某種形式的「政權更迭（regime change）」。

但特朗普重申自己「並不信任任何一方」，且對目前的協議安排「並不滿意」。他同時不忘抨擊民主黨，指責對方此前破壞了一項已談妥的協議，對美國當前的軍事行動造成不利影響。

目前，外界仍高度關注總統特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）本周是否會與伊方進行正式面對面會談。特朗普對此三緘其口，僅表示美方在伊朗取得了「巨大的成功」。