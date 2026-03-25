伊朗局勢｜傳美伊最快周四舉行高級別會談  巴基斯坦總理：願擔任主辦方

有美媒報道，美國與伊朗最快可能於本周四（26日）舉行高級別會談，試圖為結束持續多時的衝突畫下句號。巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）周二（24日）公開表態，願意主辦這場具有決定性的會談；美國總統特朗普隨後轉發相關貼文。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫周二在帖文中強調，巴基斯坦全力支持結束中東戰爭的對話努力。他表示，這不僅符合地區利益，亦對全球和平穩定至關重要。夏巴茲·謝里夫提議，在美伊雙方同意的前提下，巴基斯坦隨時準備發揮東道主角色，促成一場「有意義且具決定性」的實質會談，以達成衝突的全面解決方案。

有美媒報道，美國與伊朗最快可能於本周四（26日）舉行高級別會談，試圖為結束持續多時的衝突畫下句號。路透社

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）周二（24日）公開表態，願意主辦這場具有決定性的會談；美國總統特朗普隨後轉發相關貼文。

該貼文隨即引起美方關注，總統特朗普於其創辦的社交媒體Truth Social轉發了夏巴茲·謝里夫的貼文，外界視之為白宮對伊斯蘭堡斡旋努力的積極回應。

據美國新聞網站AXIOS報道，美伊高級別會談已進入緊鑼密鼓的籌備階段，最快有望在周四登場。土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）亦引述巴基斯坦消息人士指，一個美國代表團預計將在「一至兩天內」抵達巴基斯坦。這支由華盛頓派出的談判團隊，目標明確指向結束與伊朗的戰爭狀態。

不過，儘管各方消息甚囂塵上，巴基斯坦外交部周二發出的聲明則顯得相對謹慎。發言人安德拉比（Tahir Andrabi）強調，外交斡旋需要謹慎推進，敦促媒體切勿過度猜測，但重申伊斯蘭堡始終致力於透過外交接觸解決中東衝突。

對於美伊最快周四舉行高級別會談的傳聞，伊朗和美國暫時均未有置評。