Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美國堅稱正在談判 白宮：伊朗若不接受戰敗現實 將臨更嚴厲打擊

即時國際
更新時間：08:04 2026-03-26 HKT
發佈時間：08:04 2026-03-26 HKT

美伊開戰進入第四周，伊朗國家電視台引述官員指不接納美方的停火15點協議。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於周三（25日）表示，伊朗必須承認已在軍事上被擊敗的現實，否則總統特朗普（Donald Trump）已做好準備，對伊朗實施「比以往任何時候都更加沉重」的打擊。與此同時，特朗普堅持正與伊朗進行談判，副總統萬斯（JD Vance）正主導，並對達成協議持樂觀態度。

特朗普：萬斯主導談判　對達成協議感樂觀

特朗普近日透露，副總統萬斯與國務卿魯比奧（Marco Rubio）正身處與伊朗談判的核心地位。他對外表示，美方團隊正積極推動達成協議，並重申伊朗方面已展現出一定的理性溝通意願。

萊維特在新聞發布會上補充，萬斯在涉及伊朗問題的所有高層討論中均發揮關鍵作用。美方目前的策略是「以武促和」，利用軍事上的絕對優勢作為談判籌碼，迫使德黑蘭接受美方提出的「15點和平計劃」。

針對伊朗早前拒絕美方提議並開出「五大反建議」，萊維特的立場極為強硬。她直言：「總統特朗普從不虛張聲勢，他已做好施以重擊的準備。伊朗不應再次誤判形勢。」

萊維特向德黑蘭發出嚴厲警告，指如果伊朗拒絕接受當前的現實，不理解自己已在軍事上處於絕對劣勢，美軍將加強打擊力度。這番言論被視為對伊朗能源設施發動大規模空襲前的最後通牒，尤其是特朗普早前設定的「五天窗口期」已進入倒數階段。

對於全球關注的霍爾木茲海峽封鎖及能源危機，白宮表示正「非常密切地」監察油輪通過海峽的情況。萊維特重申，美方的目標是確保航道重開，並向國際市場派「定心丸」，強調一旦伊朗戰爭結束，全球油價將會大幅下降。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
13小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
16小時前
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
澳門消委會評測15款衛生卷紙 這3款柔軟度高/觸感舒適 4款易塞馬桶？
食用安全
20小時前
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
東張西望｜八旬老婦上網識到美國首富馬斯克？為名車禮物過數5萬  狂鬧兒子：錢使晒我嘅事
影視圈
10小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:06
伊朗局勢｜伊朗外長：目前無意會談 白宮威脅「切勿誤判」｜持續更新
即時國際
1小時前
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
15小時前
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
14小時前
中東局勢｜伊朗據報拒絕美國停火方案 提「5點反提案」未關談判門
即時國際
8小時前