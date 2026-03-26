伊朗局勢｜美國堅稱正在談判 白宮：伊朗若不接受戰敗現實 將臨更嚴厲打擊

美伊開戰進入第四周，伊朗國家電視台引述官員指不接納美方的停火15點協議。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於周三（25日）表示，伊朗必須承認已在軍事上被擊敗的現實，否則總統特朗普（Donald Trump）已做好準備，對伊朗實施「比以往任何時候都更加沉重」的打擊。與此同時，特朗普堅持正與伊朗進行談判，副總統萬斯（JD Vance）正主導，並對達成協議持樂觀態度。

特朗普：萬斯主導談判 對達成協議感樂觀

特朗普近日透露，副總統萬斯與國務卿魯比奧（Marco Rubio）正身處與伊朗談判的核心地位。他對外表示，美方團隊正積極推動達成協議，並重申伊朗方面已展現出一定的理性溝通意願。

萊維特在新聞發布會上補充，萬斯在涉及伊朗問題的所有高層討論中均發揮關鍵作用。美方目前的策略是「以武促和」，利用軍事上的絕對優勢作為談判籌碼，迫使德黑蘭接受美方提出的「15點和平計劃」。

針對伊朗早前拒絕美方提議並開出「五大反建議」，萊維特的立場極為強硬。她直言：「總統特朗普從不虛張聲勢，他已做好施以重擊的準備。伊朗不應再次誤判形勢。」

萊維特向德黑蘭發出嚴厲警告，指如果伊朗拒絕接受當前的現實，不理解自己已在軍事上處於絕對劣勢，美軍將加強打擊力度。這番言論被視為對伊朗能源設施發動大規模空襲前的最後通牒，尤其是特朗普早前設定的「五天窗口期」已進入倒數階段。

對於全球關注的霍爾木茲海峽封鎖及能源危機，白宮表示正「非常密切地」監察油輪通過海峽的情況。萊維特重申，美方的目標是確保航道重開，並向國際市場派「定心丸」，強調一旦伊朗戰爭結束，全球油價將會大幅下降。