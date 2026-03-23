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伊朗局勢｜特朗普稱對話「富有成效」暫緩攻擊 伊朗打臉：沒溝通過

即時國際
更新時間：22:43 2026-03-23 HKT
發佈時間：19:58 2026-03-23 HKT

美國總統特朗普周一表示，美國與伊朗進行了良好且富有成效的對話，可能會「徹底解決這場戰爭」，他稱對伊朗電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊將延後5天。然而，伊朗半官方媒體法斯通訊社報道稱，伊朗「從未與美國進行直接或間接的溝通」。

特朗普23日在自家社媒Truth Social發文稱，美國和伊朗在過去2天進行了「非常良好和富有成效」的對話。他寫道：「考量到這些深入、詳細和建設性的對話基調和氛圍，以及本周會持續進行對話，我已指示軍方暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期5天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功。」

然而，在特朗普公布「好消息」後不久，伊朗半官方媒體法斯通訊社報道稱，伊朗從未與美國有任何直接或間接的溝通。

特朗普此前發文警告，「若伊朗在48小時內未完全且無威脅地開放霍爾木茲海峽，美國將轟炸並摧毀伊朗各個發電廠，首先從最大的開始！」伊朗外交部稱，霍爾木茲海峽並未封閉，但該海域「危險局面」的責任完全在於美國及以色列。

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