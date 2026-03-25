伊朗局勢｜美媒引述伊朗消息：美伊有接觸但無談判

美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（24日）引述伊朗消息人士證實，美國與伊朗近期確實存在「接觸」，但強調目前尚未達到全面談判的階段。報道又指，德黑蘭方面願意聽取能維護其國家利益且「可持續」的停戰方案。

華盛頓主動發起接觸 冀達成具體結束衝突協議

據該名伊朗消息人士透露，最近數天由華盛頓發起，雙方已透過多個中間人進行訊息交換，以探測達成停火及終結衝突的可能性。消息指，目前美方的提案目標不僅僅是短期停火，而是尋求一項能徹底解決美、伊兩國敵對狀態的具體協議。

美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（24日）引述伊朗消息人士證實，美國與伊朗近期確實存在「接觸」，但強調目前尚未達到全面談判的階段。美聯社

2026年3月24日，星期二，伊拉克人民動員部隊成員在巴格達參加葬禮，悼念在美軍空襲伊拉克安巴爾省時喪生的部隊成員。 美聯社

2026年3月24日，星期二，伊朗首都德黑蘭北部休閒區，伊朗國產飛彈在永久展覽中展出。美聯社

對於美國總統特朗普早前高調宣稱雙方對話「富有成效」並已達成共識，該消息人士拒絕直接評論，僅強調伊朗的立場始終如一：即德黑蘭已準備好考慮任何可行的提案，前提是方案必須具備可持續性並能維護其主權。

伊方開出停火條件：保和平核權、撤制裁

報道指，伊朗方面向美方亦開出了明確的談判底線。消息人士重申，伊朗願意提供所有必要的保證，確保永遠不會開發核武器，但同時堅持擁有和平利用核技術的權利。

此外，德黑蘭強調任何最終協議必須包含一項核心內容，即美方必須撤銷所有對伊朗實施的經濟制裁。報道引述伊朗消息人士表示：「我們並非主動要求會晤或直接對話，但如果出現一套能保障國家利益的方案，我們願意傾聽。」

隨著特朗普宣布推遲軍事行動五天，這段「窗口期」已成為美、伊關係能否軟著陸的關鍵。分析指出，雖然雙方已跨出「接觸」第一步，但在撤銷制裁與核權利界定上仍存在巨大的鴻溝。目前，國際社會正密切關注土耳其、埃及及巴基斯坦等中間人如何進一步斡旋，以填補雙方的立場分歧。

在美國，前中央情報局局長布倫南23日（周一）播出的一檔電視節目中直言，對於特朗普聲稱美國和伊朗正在談判且「富有成效」的說法，他更願意相信伊朗的說法。布倫南嘲諷特朗普即使被事實反覆「打臉」，也絕不會承認真相：「顯然，他（特朗普）現在正手忙腳亂，試圖擺脫自己一手製造的爛攤子。」