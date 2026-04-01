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伊朗局勢｜特朗普稱2至3周內結束對伊戰事　指海峽問題交他國處理

即時國際
更新時間：07:22 2026-04-01 HKT
發佈時間：07:22 2026-04-01 HKT

美國總統特朗普表示，華府預計可在兩至三周內結束對伊朗的軍事行動，並暗示美方已基本達成既定軍事目標。

特朗普周二在白宮向記者指出：「我想說兩周內，也許兩周，也許三周。我們會離開，因為我們沒有理由繼續這樣做（留在中東與伊朗打仗）。」他補充，美軍正進行最後階段行動，形容正在完成任務，「我想大概兩週內，也許再多幾天就能完成工作」，並稱相關軍事打擊已大幅削弱伊朗能力。

美國總統特朗普表示，華府預計可在兩至三周內結束對伊朗的軍事行動，並暗示美方已基本達成既定軍事目標。美聯社
美國總統特朗普表示，華府預計可在兩至三周內結束對伊朗的軍事行動，並暗示美方已基本達成既定軍事目標。美聯社
特朗普稱，霍峽通航問題，應由那些使用該海峽的國家自行解決。路透社
特朗普稱，霍峽通航問題，應由那些使用該海峽的國家自行解決。路透社

特朗普同時表示，伊朗仍有可能在短期內與美國達成協議，若德黑蘭願意重返談判桌，將是理想結果。他說：「現在，我們有可能在此之前達成協議，因爲我們會打擊橋樑——我們已經打擊了一些，我們心裏還有幾座不錯的橋。但如果他們願意坐到談判桌前，那將是件好事。」

不過他強調，即使未能達成協議，美國亦可單方面結束戰事並撤軍，「當我們覺得他們被迫回到石器時代，無法制造核武器時，無論我們是否達成協議，我們都會離開」。

對於霍爾木茲海峽持續受阻問題，特朗普態度同樣強硬。他周二透過電話接受《紐約郵報》採訪表示，霍爾木茲海峽已被伊朗關閉31天，導致全球能源價格飆升，而其他國家可以自行解決該問題，「我認爲它會自動重新開放，但我的態度是，我已經把這個國家摧毀了，讓那些使用該海峽的國家自己去打開……因爲我認爲掌控石油的人會非常樂意重新開放海峽。」

被問及是否會在未重新開放海峽的情況下結束戰爭，特朗普回答說：「說實話，我不會去想這些。我唯一的任務是確保他們沒有核武器。他們不會擁有核武器。當我們離開時，海峽會自動開放。」目前不知道特朗普所指霍峽會在美軍撤離後「自動重開」，是確切的評估，還是晦氣話。

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