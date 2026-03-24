伊朗局勢｜特朗普推遲打擊發電站五天 伊媒社媒狂嘲「TACO」退縮

中東緊張局勢波譎雲詭，美國總統特朗普周一（23日）宣布，鑑於與伊朗的對話「富有成效」，決定將原定打擊伊朗發電站的計劃推遲五天。特朗普立場大幅擺動引發外界熱議，社交媒體湧現「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指特朗普總是退縮）的嘲諷標籤，而伊朗方面則全盤否認正在與美方談判。

聲明錯字連篇遭秒刪 「TACO」縮寫熱傳

特朗普在社交媒體發文通報，過去兩天與伊朗的討論取得進展，已指示軍方延後打擊行動。然而，美國媒體《每日野獸》（The Daily Beast）發現，特朗普最初發布的聲明中出現兩處低級拼寫錯誤，包括將「PLEASED」寫成「PLEASE」，以及將「WHICH」誤寫成「WITCH」（女巫）。該帖文在數分鐘後被刪除重發，但已遭到輿論質疑其政策轉向過於倉促，甚至有評論形容 79 歲的特朗普表現「驚慌失措」。

特朗普將原定打擊伊朗發電站的計劃推遲五天後，社交媒體湧現「TACO」的嘲諷標籤。美聯社

伊朗外交部發表聲明，嚴正駁斥與美國正在談判的說法，並指特朗普推遲打擊純粹是為了為軍事計劃爭取時間，同時試圖壓低因戰雲密佈而飆升的能源價格。美聯社

事件觸發社交媒體熱傳「TACO」一詞，戲謔特朗普在對外政策上反覆無常，最終選擇妥協。

伊朗駁斥談判說法 指美方因能源壓力讓步

針對美方的和平論調，伊朗官方反應強硬。伊朗外交部發表聲明，嚴正駁斥與美國正在談判的說法，並指特朗普推遲打擊純粹是為了為軍事計劃爭取時間，同時試圖壓低因戰雲密佈而飆升的能源價格。

《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）引述伊朗安全官員指，特朗普的「退縮」源於伊朗的軍事威脅及全球金融市場的壓力。國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）早前曾發出嚴厲警告，指若戰事持續，全球經濟將面臨「重大威脅」。

伊朗《梅爾通訊社》亦報道，伊朗外交部已發布聲明，駁斥了關於美伊談判仍在進行的說法，並指特朗普此舉意在為美國軍事計劃爭取時間並降低能源價格。

分析家羅里約翰斯頓亦指出，特朗普限時48小時的威脅讓他自己陷入困境，德黑蘭極不可能在受脅迫下同意美方的時間表。

海水淡化設施成博弈關鍵 涉及一億人飲水安全

局勢陷入僵局的另一主因，在於伊朗早前發出的強硬報復宣言。德黑蘭揚言，若遭到襲擊，將報復美國及其盟友的所有能源、資訊技術及「海水淡化設施」。

由於海水淡化是海灣國家的生命線，若遭到摧毀，中東地區約一億人將面臨斷水危機。專家認為，這種涉及極大規模人道災難的威脅，令特朗普政府在採取進一步軍事行動前不得不重新權衡利弊。