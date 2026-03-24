伊朗局勢｜以媒：特朗普目標4月9日停戰 伊朗否認正在談判 批美放假新聞

中東局勢撲朔迷離。美國總統特朗普周一（23日）於孟菲斯發表講話時表示，美、伊雙方正進行「非常良好」的對話，並指德黑蘭已同意放棄核武，有極大機會達成和平協議。而以色列媒體亦引述消息指，華盛頓已將4月9日定為結束戰爭的目標日期。然而，據伊朗官員指，德黑蘭透過第三方與華盛頓傳遞訊息，但美方仍未接受伊朗提出的兩項核心條件，即賠償損失和承認對伊朗的侵犯。伊朗官員強調，並未與美國進行任何談判。

特朗普：伊朗這次是認真的

目前身在孟菲斯準備就打擊犯罪工作發表演說的特朗普，在演講前主動向傳媒更新伊朗局勢。他指，美伊的停火談判磋商自上周六晚開始，並進展得「非常激烈」。

特朗普在孟菲斯準備就打擊犯罪工作發表演說前，主動向傳媒更新伊朗局勢。美聯社

特朗普指，美伊的停火談判磋商自上周六晚開始，並進展得「非常激烈」。美聯社

特朗普說：「我一生都在處理談判，但與伊朗的談判時間最長，這一次伊朗是認真的，他們想解決問題。我們已經消滅了伊朗境內所有值得消滅的對象，包括其領導人。⋯⋯伊朗想要和平，已同意不擁有核武器。我們將給伊朗五天時間，與伊朗達成協議的機會非常大。」

此外，特朗普在接受美國媒體採訪時表示，美方「非常有意向與伊朗達成協議」，他對能夠達成某些實質性成果抱有希望。

傳三國外長充當中間人

據以色列媒體《Ynetnews》報道，特朗普發表上述聲明後，一位以色列官員透露，華盛頓已將4月9日設定為結束戰爭的目標日期。這意味著在未來約21天的時間內，軍事行動與外交談判將同步進行，直至達成最終協議。

據美媒AXIOS報道，美國副總統萬斯週一上午與以色列總理內塔尼亞胡通了電話，討論了與伊朗開啓談判的行動，雙方還討論了可能達成的結束戰爭的協議內容。

由於美、伊並無直接外交往來，消息指雙方正透過「第三方渠道」傳話。報道引述一名美方消息人士指，過去兩天，土耳其、埃及和巴基斯坦三國外長充當了中間人，分別與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）及伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會談。據悉，討論內容涉及結束戰爭及解決所有懸而未決的遺留問題。

伊朗議長反擊：談判純屬假新聞

然而，對於美方傳出的談判訊息，伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）公開否認自己曾與美方接觸，指責特朗普的言論是「假新聞」。伊朗官方媒體發表評論指，美國單方面推遲對伊朗核電廠的襲擊，並非出於外交善意，而是因為美方感到「退縮」。德黑蘭強調，不存在所謂的棄核協議。

半島電視台亦引述伊朗高級官員表示，德黑蘭與華盛頓曾通過了埃及和土耳其傳遞訊息，旨在緩解緊張局勢，但華盛頓仍拒絕接受兩個基本條件——支付賠償和承認對伊朗的侵略，又指特朗普無權對談判施加條件或設定期限。該官員還表示，關於霍爾木茲海峽關閉及佈設水雷的問題，仍在伊朗應對潛在行動的準備選項之中。

伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗過去幾天收到部分友好國家的訊息，暗示美國要求通過談判結束戰爭，伊方已根據原則立場作出恰當回應，並未與美國舉行任何談判。