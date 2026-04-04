伊朗局勢｜特朗普想延長戰事？突放豪言：再給一點時間，打開霍峽大賺一筆！

美伊戰爭踏入第34天，戰火仍未如美方預期般落幕。美國總統特朗普周五（3日）透過社交平台發放訊息，聲稱只要「再多一點時間」，美軍便能輕易打通被封鎖的全球能源命脈——霍爾木茲海峽，更揚言屆時能攫取石油「大賺一筆」，有關言論與日前大相逕庭，隨即觸動國際能源市場及政壇神經。

稱海峽將成「大噴油井」 外界質疑清場進度受阻

特朗普在美東時間3日上午發文，語氣充滿戰勝者的姿態：「只要再給一點時間，我們就能輕鬆打開霍爾木茲海峽、拿到石油，還能大賺一筆。這對全世界來說，會不會像是一場『大噴發』（gusher）？」

美國總統特朗普周五（3日）透過社交平台發放訊息，聲稱只要「再多一點時間」，美軍便能輕易打通被封鎖的全球能源命脈——霍爾木茲海峽。路透社

特朗普這番「大賺一筆」的言論引發各界側目。路透社

為迫使德黑蘭重回談判桌，美軍近日採取極端手段，炸毀了伊朗卡拉季市（Karaj）的標誌性公路大橋。

這番「大賺一筆」的言論引發各界側目。美國有線電視新聞網（CNN）指出，特朗普的立場多次變更，早前曾批評依賴該航道的盟友應自行承擔巡邏責任，美國不再援手，如今卻又暗示美方將獨攬控制權。此外，特朗普早前曾稱戰事將在2至3星期內結束，現時改口稱「再給一點時間」，令外界質疑美軍清理海峽及應對伊朗反擊的進度是否已較預期落後，甚或有意延長戰事。

炸毀地標大橋逼和 無視戰爭罪警告

為迫使德黑蘭重回談判桌，美軍近日採取極端手段，炸毀了伊朗卡拉季市（Karaj）的標誌性公路大橋。特朗普將大橋崩塌的畫面視作施壓籌碼，警告伊朗若不盡快達成協議，國家將一無所有。儘管有國際法專家警告，針對民用基礎設施的攻擊可能觸犯戰爭罪，但特朗普顯然並未理會。

受特朗普強硬表態影響，國際油價持續走高。各國正焦急觀望這條佔全球五分之一原油供應的咽喉要道何時能恢復通行，以緩解能源危機。

伊朗強硬反擊：海峽將對美以長期關閉

針對特朗普的挑釁，伊朗方面的回應依然火藥味十足。伊朗軍方警告，將展開「更具毀滅性、範圍更廣」的報復性攻擊，並明確表示霍爾木茲海峽將對美國與以色列長期關閉。

隨著美軍 F-15E 戰機被擊落及 A-10 攻擊機在救援中墜毀，波斯灣的局勢已陷入全面失控的邊緣。特朗普口中的「大噴發」究竟是財富紅利，還是引發更大規模區域戰火的導火線，全球正拭目以待。