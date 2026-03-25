伊朗局勢｜傳美國擬停火一個月、穆傑塔巴允談判 15點協議包括撤核換撤制裁 

以色列及美國媒體最新報道，美國已透過巴基斯坦向伊朗遞交一份包含「15點計劃」的全面停火協議，旨在徹底終結美伊衝突；總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）負責斡旋，將推動雙方停火一個月，以展開談判。消息傳出後，國際油價在大幅波動中收窄升幅。

15點方案細項曝光 要求伊方交出濃縮鈾

綜合《以色列時報》及以色列第12頻道報道，這份由庫什納及威特科夫草擬的方案，對伊朗提出了嚴苛的解除武裝要求。核心條款包括：

拆除核設施： 伊朗必須拆除現有的所有核設施。

永久棄核： 承諾永遠不再尋求擁有核武器。

移交原料： 將現有的高濃縮鈾庫存全部移交予國際原子能機構（IAEA）監管。

撤銷制裁作為交換 美方提議助伊發展民用核能

作為換取和平的代價，美方亦開出了的補償條件。若伊朗同意方案，將可獲得：

全面解禁： 國際社會將全面撤銷對伊朗的所有經濟制裁。

民用核能援助： 美國將協助伊朗發展民用核能計劃，包括支援布什爾核電站（Bushehr）的電力生產。

廢除自動恢復制裁機制： 移除所謂的「快速回彈」（snapback）機制，即未來若伊朗違約，制裁不會再自動生效。

報道指，庫什納與威特科夫去年曾成功促成以色列與哈馬斯的停火，是次再度聯手出動，負責斡旋。

特朗普稱戰爭「已打贏」

就在協議細節流出的同時，特朗普在白宮發表強硬講話，聲稱「戰爭已經打贏了」。特朗普說：「他們（伊朗）已經沒有海軍，也沒有空軍，什麼都沒有。我們的飛機正字面上地在德黑蘭及該國其他地區上空盤旋。」他強調軍事行動進度遠超預期，並指早前對發電站發出的打擊通牒雖然推遲，但那是因為「協議即將達成」。

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路透社報道，受停火協議消息刺激，布蘭特油價及西德州原油在震盪中回落。交易員普遍認為，若為期一個月的停火協議能順利於本周達成，將為解決霍爾木茲海峽封鎖僵局提供契機。

伊朗外長據報與美國特使通話

目前，全球正關注德黑蘭會否接受這份「15點協議」。而據《阿拉伯電視台》（Al Arabiya）及《Ynet》報道，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）已與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）進行通話。阿拉格齊在電話中明確表示，已獲得最高領袖穆吉傑塔巴的授權，只要德黑蘭的核心條件得到滿足，伊方願意迅速解決衝突。

不過路透社引述三名以色列官員指，伊朗不太可能全盤接受美國提出的建議，尤其在彈道飛彈的問題上，仍是雙方難以跨越的鴻溝。