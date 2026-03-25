伊朗局勢｜特朗普發帖前15分鐘 有人沽空期油狂賺 白宮否認內幕交易指控

中東局勢反覆令國際油價劇烈震盪，路透社及多間財經媒體披露，就在美國總統特朗普周一（23日）發帖宣布推遲對伊軍事行動前的短短15分鐘，有神祕交易員在石油期貨市場豪擲逾5億美元（約39億港元）大舉沽空。隨着特朗普發帖後油價暴跌，該神祕實體短短數分鐘內狂賺數百萬美元，引發市場高度關注。

精準預知局勢降溫？ 15分鐘前現異常沽壓

根據倫敦證券交易所（LSEG）及交易所數據顯示，格林威治時間周一上午10時49分至10時50分，即特朗普在Truth Social發帖宣布美伊對話「富有成效」並延遲打擊伊朗發電站前15分鐘，市場突然出現異常交易紀錄。

數據顯示，該一分鐘內共有5,100手布蘭特（Brent）及西德州（WTI）原油期貨合約成交，名義價值估計高達5.8億美元。分析指，當時沽盤佔據主導地位，顯示有資金在利好消息公布前，已精準預判市場將會出現局勢降溫走勢。

油價數分鐘內插水15% 1,300萬桶原油瞬間易手

當格林威治時間11時05分特朗普正式發文後，能源市場隨即上演大屠殺。布蘭特原油價格從每桶112美元直線跌至約99美元，跌幅一度高達15%；WTI原油亦由99美元附近暴瀉至86美元。

在發帖後的一分鐘內，市場情緒徹底崩潰，超過13,000手期貨合約易手，相當於1,300萬桶實物原油。市場觀察人士指出，在當天沒有聯儲局公告或重要能源數據出台，亦沒有新聞報道預測局勢降溫的情況下，發帖前的巨額交易顯得極不尋常。一位投資組合經理直言：「有人剛剛發了大財，這很難用巧合來解釋。」

面對排山倒海的質疑，白宮發言人庫什德賽（Kush Desai）回應時斷然否認任何涉及內幕交易的說法。他強調白宮不容忍官員利用內部資訊謀私，並批評相關暗示是「毫無根據且不負責任」的報道。

美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）目前均拒絕就事件置評。

目前，布蘭特油價回升至每桶104美元水平，反映市場對談判進展仍持觀望態度，尤其是伊朗方面始終否認與美方有直接接觸。分析人士指出，自2月衝突爆發以來，油價已累積上升逾40%，每日交易量翻倍至100萬手（約10億桶原油），極高的波動性令內幕交易的指控變得更為敏感。