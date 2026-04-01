伊朗局勢｜美鑽地彈襲伊彈藥庫 革命衛隊：4.1起打擊區內美國企業 點名這18家

中東戰事持續升溫。綜合外電及內地媒體報道，美國於當地時間3月30日對伊朗中部伊斯法罕發動新一輪空襲，動用重型鑽地炸彈，目標為當地一處大型彈藥庫。

消息指，美軍此次使用重約2000磅（約907公斤）的鑽地彈，專門用於摧毀地下設施。現場畫面顯示，夜空中連環爆炸，火光沖天，大量濃煙直衝高空，破壞力驚人。

有關片段由美國總統Donald Trump早前在社交平台發布，但未有附上詳細說明。

據指，美軍在過去一個月內已對伊朗發動大規模軍事打擊，累計攻擊目標超過1.1萬個，重點集中於削弱其進攻性軍事設施。

面對連串空襲，伊朗迅速作出回應。伊朗國營傳媒報道，伊朗革命衛隊同日表示，為報復針對伊朗的襲擊，自4月1日起將對中東地區內的美國企業進行打擊目標。革命衛隊特別點名18間美國企業，包括微軟、Google、蘋果、Tesla、波音、英特爾和IBM等，「從德黑蘭時間4月1日星期三晚上8點開始，這些公司應預料到其各自部門將被摧毀。」

此外，伊朗軍方31日發表聲明，指自當日凌晨起，已出動攻擊型無人機，針對以色列境內多個與軍事相關的科技與通信設施展開打擊。

伊方稱，位於以色列中部、接近本-古里安國際機場的西門子工業軟件中心，為以軍提供人工智能與自動化技術，用於提升武器生產及軍事設計能力，因此被列為攻擊目標。

此外，位於海法的美國電話電報公司研發中心亦遭波及。該設施主要為以色列軍方提供先進網絡技術、雲端運算及人工智能支援，被伊朗視為敵軍戰略支援節點，同樣遭到了無人機打擊。