Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜冀奪哈爾克島換海峽重開？傳美國增派空降部隊赴中東

即時國際
更新時間：02:38 2026-03-25 HKT
發佈時間：02:38 2026-03-25 HKT

中東戰雲密佈，美伊雙方雖在外交層面傳出「接觸」訊息，惟軍事部署卻同步升級。美國五角大樓傳出將派遣精銳的陸軍第82空降師及海軍陸戰隊赴中東，目標直指伊朗經濟命脈——哈爾克島（Kharg Island）。外界分析指出，特朗普政府疑欲透過奪取該島作為籌碼，迫使德黑蘭重新開放霍爾木茲海峽並接受停戰協議，惟此舉被專家形容為極高風險的「人質危機」。

3000空降精銳隨時候命　

據《華爾街日報》引述美國官員報道，五角大樓正計劃向中東部署一支來自第82空降師的旅級戰鬥隊，涉及約3,000名兵力。這支精銳部隊作為美軍的應急反應力量，具備在24小時內傘降至全球任何敵對領土奪取機場等重要據點的能力。

特朗普持續向中東增派兵力。法新社
特朗普持續向中東增派兵力。法新社
分析指，特朗普或想透過控制哈爾克島，迫使德黑蘭坐到談判桌前，重開霍爾木茲海峽並接受停戰協議。美聯社
分析指，特朗普或想透過控制哈爾克島，迫使德黑蘭坐到談判桌前，重開霍爾木茲海峽並接受停戰協議。美聯社

官員透露，雖然目前尚未最終決定在伊朗領土部署地面部隊，但此舉無疑為特朗普提供了多項戰略選項，包括武力重新開放霍爾木茲海峽、奪取伊朗戰略島嶼或海岸線，甚至在必要時突擊奪取伊朗的高濃縮鈾庫存。

5,000海軍陸戰隊隊員亦正奔赴中東

與此同時，近5,000名美國海軍陸戰隊隊員亦正奔赴中東，其中第31海軍陸戰隊遠征隊預計於本月27日抵達。多方分析認為，美軍的戰略目標是伊朗的「禁島」——哈爾克島。該島承載了伊朗九成的原油出口，由數千名伊斯蘭革命衛隊成員駐守，是德黑蘭政權的經濟命脈；特朗普或想透過控制哈爾克島，迫使德黑蘭坐到談判桌前，重開霍爾木茲海峽並接受停戰協議，作為其「退出戰略」（Exit Strategy）。

不過美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）接受媒體訪問表示，向該島部署軍隊將是一場「災難」。肯特直言，這實際上是將大批美軍送上島當作「人質」，讓他們暴露在伊朗無人機和導彈的持續轟炸之下。此外，哈爾克島距離伊朗本土僅25公里，伊方極易利用「巡飛彈」和「蚊子艦隊」進行襲擾。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
11小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
11小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
13小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
8小時前
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
01:23
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
突發
8小時前
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
影視圈
10小時前
張雪峰是人氣極高教研名師。
教研名師張雪峰跑步時猝逝 終年41歲 個人微博發訃告
即時中國
5小時前
第32期六合彩今晚（24日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
5小時前
星島申訴王｜ 何文田麵包店再推$30挑戰20秒任夾麵包 店員親授「極速回本」技巧
申訴熱話
9小時前