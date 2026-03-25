伊朗局勢｜冀奪哈爾克島換海峽重開？傳美國增派空降部隊赴中東

中東戰雲密佈，美伊雙方雖在外交層面傳出「接觸」訊息，惟軍事部署卻同步升級。美國五角大樓傳出將派遣精銳的陸軍第82空降師及海軍陸戰隊赴中東，目標直指伊朗經濟命脈——哈爾克島（Kharg Island）。外界分析指出，特朗普政府疑欲透過奪取該島作為籌碼，迫使德黑蘭重新開放霍爾木茲海峽並接受停戰協議，惟此舉被專家形容為極高風險的「人質危機」。

3000空降精銳隨時候命

據《華爾街日報》引述美國官員報道，五角大樓正計劃向中東部署一支來自第82空降師的旅級戰鬥隊，涉及約3,000名兵力。這支精銳部隊作為美軍的應急反應力量，具備在24小時內傘降至全球任何敵對領土奪取機場等重要據點的能力。

特朗普持續向中東增派兵力。法新社

分析指，特朗普或想透過控制哈爾克島，迫使德黑蘭坐到談判桌前，重開霍爾木茲海峽並接受停戰協議。美聯社

官員透露，雖然目前尚未最終決定在伊朗領土部署地面部隊，但此舉無疑為特朗普提供了多項戰略選項，包括武力重新開放霍爾木茲海峽、奪取伊朗戰略島嶼或海岸線，甚至在必要時突擊奪取伊朗的高濃縮鈾庫存。

5,000海軍陸戰隊隊員亦正奔赴中東

與此同時，近5,000名美國海軍陸戰隊隊員亦正奔赴中東，其中第31海軍陸戰隊遠征隊預計於本月27日抵達。多方分析認為，美軍的戰略目標是伊朗的「禁島」——哈爾克島。該島承載了伊朗九成的原油出口，由數千名伊斯蘭革命衛隊成員駐守，是德黑蘭政權的經濟命脈；特朗普或想透過控制哈爾克島，迫使德黑蘭坐到談判桌前，重開霍爾木茲海峽並接受停戰協議，作為其「退出戰略」（Exit Strategy）。

不過美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）接受媒體訪問表示，向該島部署軍隊將是一場「災難」。肯特直言，這實際上是將大批美軍送上島當作「人質」，讓他們暴露在伊朗無人機和導彈的持續轟炸之下。此外，哈爾克島距離伊朗本土僅25公里，伊方極易利用「巡飛彈」和「蚊子艦隊」進行襲擾。