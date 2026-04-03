伊朗局勢｜美以炸毀伊朗標誌性大橋 特朗普威脅：是時候達成協議了！

中東戰火持續升級，美軍打擊目標由軍事設施進一步擴大至核心民用基礎設施。伊朗境內被譽為「中東最高橋樑」的標誌性工程——卡拉季市（Karaj）貝伊克公路橋（B1大橋），於當地時間周四（2日）遭美國與以色列聯合襲擊嚴重受損。伊朗官方證實，襲擊已造成至少8人死亡、95人受傷，附近區域電力供應中斷。

戰略走廊核心遭摧毀 美指大橋屬導彈運輸線

據《Axios》報道，這是美軍首次對伊朗主要民用基建發動直接攻擊。該大橋原定於近期正式投入營運，是連接德黑蘭與卡拉季交通走廊的核心工程，更被視為伊朗工程界的標杆。

伊朗境內被譽為「中東最高橋樑」的標誌性工程——卡拉季市（Karaj）貝伊克公路橋（B1大橋），於當地時間周四（2日）遭美國與以色列聯合襲擊嚴重受損。X@FapeFop90614

伊朗境內被譽為「中東最高橋樑」的標誌性工程——卡拉季市（Karaj）貝伊克公路橋（B1大橋），於當地時間周四（2日）遭美國與以色列聯合襲擊嚴重受損。X@FapeFop90614

伊朗境內被譽為「中東最高橋樑」的標誌性工程——卡拉季市（Karaj）貝伊克公路橋（B1大橋），於當地時間周四（2日）遭美國與以色列聯合襲擊嚴重受損。X@FapeFop90614

伊朗境內被譽為「中東最高橋樑」的標誌性工程——卡拉季市（Karaj）貝伊克公路橋（B1大橋），於當地時間周四（2日）遭美國與以色列聯合襲擊嚴重受損。X@FapeFop90614

美國國防部官員解釋，打擊該大橋的主因是其已被伊朗武裝部隊徵用，作為祕密運送導彈部件的關鍵通道。據指，伊朗利用大型集裝箱將導彈組裝件由德黑蘭運往西部發射場，而該橋正是後勤支援的咽喉。美方警告，這可能只是針對伊朗能源、水利及交通設施大規模攻擊的開端。

特朗普發文施壓：是時候達成協議

襲擊發生數小時前，美國總統特朗普曾威脅要將伊朗炸回「石器時代」。他在襲擊後於社交平台發文，態度強硬：「伊朗最大的橋樑倒塌，再也無法使用——後續還會有更多！是時候讓伊朗達成協議了，以免為時已晚，曾有潛力成為偉大國家的一切都將化為烏有！」

伊朗外長：襲擊民生設施不會令人民投降

面對美方的武力威脅，伊朗外交部長作出猛烈抨擊，指責美以兩國襲擊尚未完工的民用設施是戰爭罪行，並強調此舉絕不會迫使伊朗人投降，「每一座橋樑和每一棟建築都將重建得更加堅固。」

目前，卡拉季市相關路段已全面封閉，當地政府發布緊急提醒，呼籲民眾遠離受災區域。隨著美軍打擊範圍擴大，波斯灣局勢已陷入全面失控的邊緣。