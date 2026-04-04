伊朗局勢｜伊朗炮火阻救援、懸紅$47萬活捉機師 美戰機遭擊落觸發驚心動魄拯救戰　

伊朗軍方周五日（3日）宣稱於境內擊落一架美軍戰機，並有傳飛行員彈射生還，觸發雙方在波斯灣腹地展開一場驚心動魄的「搶人大戰」。美軍隨即出動多架特種直升機深入敵陣營救，惟遭到德黑蘭猛烈防空炮火驅離；伊朗國營電視台更公開發布懸紅，呼籲民眾活捉美軍飛行員。若事件屬實，將是自兩國爆發衝突以來，首架被擊落的美軍有人駕駛戰機。

美軍特種部隊深入敵陣搜救 伊軍防空炮火猛烈驅離

據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）及多間外媒報道，美軍一架戰機今日在伊朗中部空域墜毀。美方隨即啟動戰時搜救程序，派遣包括黑鷹（Black Hawk）搜救直升機及C-130 運輸機低飛進入伊朗領空，試圖在敵軍趕抵前救回飛行員。據報，C-130 運輸機在搜救行動中投放照明彈，以躲避伊軍熱尋飛彈的攔截。

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現場消息指，美軍搜救隊在接近目標區域時，遭到伊朗革命衛隊（IRGC）防空部隊的密集炮火阻擊，空中營救行動被迫中止。雖然美方目前尚未正式回應戰機遭擊落的消息，但美媒指出，這是美伊衝突開火以來，美軍首次在伊朗本土上空遭受如此重大的戰力損失。

國營電視台主播發布懸紅 呼籲民眾「活捉敵人」

與此同時，關於飛行員的下落眾說紛紜。伊朗官方媒體引述消息指，飛行員在戰機墜毀前成功彈射，並降落在伊朗境內。一度有傳言指該名飛行員已被捕獲，但其後伊朗國營電視台地方頻道播出一段異常聲明，主播神情嚴肅地宣布：「若你活捉敵人機師並交予警方，將獲得政府重賞。」

這項針對美軍人員的「全民懸紅」，反映出伊朗軍方尚未能完全掌控飛行員的位置，正試圖利用當地民兵或居民進行地毯式搜捕。

戰機殘骸驚現社交平台 型號疑為F-15E非隱形機

伊朗軍方在事件初期曾宣稱擊落的是美軍最先進的 F-35 隱形戰機，並發布多張據稱是戰機殘骸的照片以振軍心。然而，多位國際軍事專家在比對殘骸細節、垂直尾翼結構及引擎噴嘴特徵後指出，失事機型極大機會是波音公司生產的 F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）多用途戰鬥轟炸機，而非隱形型號。

截至香港時間周六凌晨零時左右，美聯社引述美方消息報道，被擊落戰機中的兩名飛行員，其中一人已獲救，另一人仍在搜救中。