伊朗局勢｜伊朗外長：美國想談判等於承認軍事行動失敗 指雙方僅處「傳話」階段

中東戰火持續近四周，美伊兩國在「談判」定義上各執一詞。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周三（25日）接受國家電視台訪問時，公開質疑美方聲稱正在談判的說法，並嘲諷美國總統特朗普從最初要求伊朗「無條件投降」，轉變為現在談論「談判」，無異於承認軍事行動失敗。

重申海峽「局部開放」 針對敵對國封鎖

據新華社報道，針對美國總統特朗普近期多次表示談判取得進展，阿拉格齊反駁指：「美國人當初不是要求『無條件投降』嗎？那他們現在為什麼談論談判？這事實本身就等同於承認失敗。」

阿拉格齊嘲諷美國總統特朗普從最初要求伊朗「無條件投降」，轉變為現在談論「談判」，無異於承認軍事行動失敗。美聯社

他明確表示，伊朗目前的政策是「繼續抵抗」。雖然承認伊美之間確實存在信息交流，但強調這並非正式的「談判」或「對話」。他透露，過去幾天美國透過數個友好國家（中介人）向伊朗傳遞想法，伊方亦已透過相同途徑向美方發出警告及表明立場。

對於全球關注的霍爾木茲海峽航權，阿拉格齊重申海峽並非完全封閉，而是僅針對「敵對國」封鎖。他指出，未參與對伊戰事的國家，在與伊方協調的前提下仍可通行。

路透社稍早前報道，阿拉格齊表示，伊朗正在審閱美國提出的結束海灣戰爭的方案，但目前無意就不斷擴大的中東衝突舉行會談。

阿拉格奇說：「美國方面在訊息中提出了一些想法，這些想法已轉達給伊朗高層，如有必要，他們將宣布立場。」

報道指，阿拉格齊的表態表明，如果伊朗的要求得到滿足，德黑蘭方面願意就結束戰爭進行談判。

目前，德黑蘭正制定相關的管理安排，並向國際社會發出警告：若任何武裝力量（指美、以等國）強行進入海峽區域，局勢將進一步升溫。

白宮堅稱談判持續 料戰事總體維持4至6周

儘管德黑蘭態度強硬，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，即便伊朗尚未接受美方的「15點計劃」，雙方的溝通仍將繼續。她重申，特朗普政府對是次對伊軍事行動的預期持續時間仍維持在「4到6星期」。

目前形勢顯示，雙方正陷入激烈的心理戰與外交博弈：美方透過巴基斯坦轉交「15點計劃」，要求伊朗完全棄核並交出濃縮鈾，換取撤銷制裁； 伊方似乎在拒納美方方案，反向提出「5項條件」，包括要求戰爭賠償及承認海峽主權。

隨著戰事進入第25天，伊朗境內已有超過1,500人喪生。雖然特朗普早前宣稱戰事「已經打贏」，但阿拉格齊的強硬回擊顯示德黑蘭並未打算屈服。